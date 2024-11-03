Машинист поезда спас «британскую Анну Каренину» 1 3.11.2024, 10:20

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Теперь они женаты.

Жительница Великобритании, 33-летняя Шарлотта Лэй, пыталась покончить с собой, сев под поезд. Своим спасением женщина обязана машинисту поезда, который позже стал ее мужем. Удивительную историю пары рассказывает Daily Mail.

У Шарлотты Лэй трое детей, она работала медсестрой в Йоркшире. Женщина страдает от сложных психических расстройств. Одно из них — посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), которое в один из дней 2019 года заставило ее почувствовать, что выхода нет.

Однажды утром, направляясь в больницу, Шарлотта «импульсивно» решила спрыгнуть с железнодорожной платформы на рельсы и «сидела там, ожидая».

— Я не знаю, что именно послужило толчком, но это было импульсивное решение. На мне была униформа, я была полностью готова к работе, но что-то было не так. Когда я вышла из поезда, просто села на платформу. Проводник спросил, все ли со мной в порядке, и я ответила «да». Почувствовав, что что-то не так, он снова спросил, уверена ли я, я ответила «да», и поезд уехал, — рассказывала она, как спустилась на рельсы в попытке самоубийства.

Поезд постепенно приближался и остановился перед женщиной. Машинист, 44-летний Дэйв Лэй, вышел из кабины, опустился на колени и представился. А после сказал Шарлотте, что они будут говорить обо всем до тех пор, пока «она не почувствует себя достаточно комфортно», чтобы сесть с ним в поезд.

Пара общалась полчаса, после чего женщина согласилась сесть в поезд. Дэйв оставил случайную пассажирку на станции Скиптон под присмотром полиции.

Машинист никогда не изучал вопросы психического здоровья. Он объяснил, что просто «сказал все то, что хотел бы сказать другим людям, совершившим самоубийство».

На следующий день Шарлотта нашла его на Facebook, чтобы поблагодарить за доброту, которую он проявил в трудную минуту на станции. Дэйв откликнулся и сказал, что готов помочь в любой момент, когда ей понадобится поговорить с кем-то.

После этого первого контакта они стали ежедневно обмениваться сообщениями. Так продолжалось два месяца, пока пара не договорилась встретиться за чашкой кофе.

А спустя три года Шарлотта и Дэйв поженились. К тому моменту женщина была уже на 22-й неделе беременности их первым ребенком.

— Разговор [на железнодорожных путях], насколько я помню, касался обыденных вещей и нашей жизни, но этого было достаточно, чтобы преодолеть кризис, — рассказывала британка. — Жизнь больше не казалась такой тяжелой. На следующий день я поставила перед собой цель найти человека, который был так добр ко мне. Через Facebook и его коллег я нашла его. Теперь он мой муж.

Британка решила поделиться своей историей, чтобы люди поняли, что «было бы идеально, если бы все мы имели специальную подготовку, чтобы справиться с кризисом психического здоровья». Но все способны помочь, если проявят сопереживание и будут рядом.

— Сейчас я все еще получаю поддержку в вопросах моего психического здоровья и, думаю, всегда буду получать. Но я так благодарна Дэйву за то, что он остановил меня в тот день и проявил столько терпения и понимания. Я бы поняла, если бы он не хотел меня слушать, но я просто хотела сказать спасибо за то, что он уделил мне время и относился ко мне как к человеку, — говорила женщина.

Дэйв Лэй также был рад узнать, как дела у Шарлотты, потому что раньше у него «никогда не было возможности» сойти с поезда и поговорить с кем-то, кто оказался в кризисной ситуации.

— Мне нужно было знать, что с ней все в порядке. Я связался с полицией, чтобы выяснить, что с ней случилось, и просто хотел убедиться, что она в безопасности, — рассказал он ВВС. — Я чувствовал, что обязан убедиться, что с ней все в порядке. У нас было такое взаимопонимание еще на трассе. Было просто приятно, что я могу что-то изменить для кого-то.

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