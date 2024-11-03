На минском заводе начальник застал подчиненного за предосудительным занятием
- 3.11.2024, 10:23
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Заведено уголовное дело.
В Минске будут судить 38-летнего горожанина по «наркотической» уголовной статье. За употреблением метадона прямо на работе мужчину застал начальник, рассказали госагентству «Минск-Новости» в прокуратуре.
Минчанин более 20 лет употребляет наркотики, а в тот день приобрел в теневом интернет-маркете 0,5 г метадона. Забрав закладку в Пуховичском районе, мужчина отправился на работу — он трудился на одном из столичных заводов.
Посреди смены минчанин решил употребить купленный наркотик внутривенно. В раздевалке он развел часть порошка с водой, набрал шприц и собирался было уколоться, как в помещение вошел начальник участка, который сразу же вызвал милицию и удерживал подчиненного до приезда силовиков. В кармане куртки у заводчанина обнаружили сверток с оставшимся метадоном.
Минчанина задержали, после возбудили уголовное дело.
Его обвинили в незаконных без цели сбыта приобретении, хранении и перевозке наркотических средств (ч. 1 ст. 328 УК), по которой грозит вплоть до пяти лет лишения свободы. Согласно заключению эксперта, он нуждается в принудительном лечении от наркомании.