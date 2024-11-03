Мнение: Бред Лукашенко связан с его возрастными болезнями 2 3.11.2024, 10:26

1,316

Диктатор практически галлюцинирует.

«Регулярное общение с высокопоставленными представителями Запада связано с возрастными особенностями организма»

Письма к дочери – о последних заявлениях правителя Беларуси.

«У кое-кого в четверг был день «большого международного общения», — пишет телеграм-канал «Письма к дочери»:

— И я не имею в виду «умных людей Евразии», которые приехали к нему на конференцию. Что он «умных людей» не видел? У него точно такие же «умные люди» сидят в каждом телевизоре.

Нет. Я имею в виду, во-первых, «высокопоставленного представителя США, с которым кое-кто общался по переписке. А у него все представители США высокопоставленные. Ты что не знала? С низкопоставленными кое-кто не общается. А раз общается, то значит высокопоставленный.

А во-вторых, я имею в виду украинских генералов, которые в этот день звонили кое-кому чтобы сдаться в плен во время российского наступления на Киев в 2022 году, а кое-кто всех спас. И я, конечно, немножко удивляюсь, почему кое-кому в этот день не звонили сдаться в плен израильские генералы. Но может быть они еще позвонят.

И заметь, что это был не первый случай такого «высокопоставленного международного общения» за последнее время. За последнее время такое общения стало уже пугающе регулярным.

Некоторые говорят, что увеличившаяся частота общения с «высокопоставленными представителями Запада» связана с электоральной кампанией. Что это кое-кто как умеет показывает свою «многовекторность». Но мне это как-то сомнительно. Зачем ему вообще что-то там показывать?

Вот я лично думаю, что регулярное общение с «высокопоставленными представителями Запада» связано с некоторыми возрастными особенностями организма. Потому что «величие» давит на центры принятия решений и хочется широкого международного признания.

А где его взять? Не от «умных же людей Евразии», которые приехали в командировку, полностью оплаченную принимающей стороной. За оплаченную командировку эти «умные люди Евразии» могли бы куда угодно приехать.

Поэтому появляются «высокопоставленные представители Запада» для регулярного общения. И некоторые, может быть, уже даже постоянно находятся кое с кем в одной комнате. Потому что тут ведь работает какой принцип? С кем пообщался, тот и «высокопоставленный представитель».

И если у тебя есть свой телевизор, то он потом все объяснит умными словами про большой геополитический прорыв. Конечно, чем дальше, тем больше телевизору надо проявлять фантазии, чтобы объяснить каждое возрастное изменение интересами «долгосрочного стратегического планирования».

Как я понимаю, долгосрочное стратегическое планирование союзников сейчас состоит в том, чтобы дождаться гражданской войны в США. (Ну примерно, как они долгосрочно планировали взять Киев за три дня и украинских селянок с цветами, встречающих русские танки).

И когда в США случится гражданская война у союзников случится великий геополитический прорыв. А пока приходится довольствоваться общением с анонимными высокопоставленными представителями Запада.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com