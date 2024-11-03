закрыть
3 ноября 2024, воскресенье, 12:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умер академик Владимир Гниломедов

3
  • 3.11.2024, 10:48
  • 3,566
Умер академик Владимир Гниломедов

Ему было 86 лет.

Белорусский литературовед и критик Владимир Гниломедов, занимавший руководящие посты в системе Академии наук, умер сегодня, 3 ноября. Ему было 86 лет. О его смерти в социальных сетях написал литературовед Николай Микулич, передает «Зеркало».

Гниломедов родился в 1937 году в крестьянской семье в современном Каменецком районе Брестской области. Окончил филологический факультет Брестского пединститута, служил в армии, работал учителем и заучем.

После работы в Институте литературы Академии наук был приглашен во власть. В 1969—1976 годах являлся инструктором отдела культуры, заведующим сектором художественной литературы Центрального комитета Компартии Беларуси. Затем вернулся в Институт литературы заместителем директора. В 1998—2006 годах — руководитель этого учреждения, затем главный научный сотрудник.

Гниломедов защитил докторскую диссертацию по филологии, являлся академиком Национальном академии наук Беларуси. Автор множества исследований, посвященных беларусской литературы. В поздние годы пробовал свои силы в прозе, написав ряд романов.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский