Умер академик Владимир Гниломедов 3 3.11.2024, 10:48

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Ему было 86 лет.

Белорусский литературовед и критик Владимир Гниломедов, занимавший руководящие посты в системе Академии наук, умер сегодня, 3 ноября. Ему было 86 лет. О его смерти в социальных сетях написал литературовед Николай Микулич, передает «Зеркало».

Гниломедов родился в 1937 году в крестьянской семье в современном Каменецком районе Брестской области. Окончил филологический факультет Брестского пединститута, служил в армии, работал учителем и заучем.

После работы в Институте литературы Академии наук был приглашен во власть. В 1969—1976 годах являлся инструктором отдела культуры, заведующим сектором художественной литературы Центрального комитета Компартии Беларуси. Затем вернулся в Институт литературы заместителем директора. В 1998—2006 годах — руководитель этого учреждения, затем главный научный сотрудник.

Гниломедов защитил докторскую диссертацию по филологии, являлся академиком Национальном академии наук Беларуси. Автор множества исследований, посвященных беларусской литературы. В поздние годы пробовал свои силы в прозе, написав ряд романов.

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