«Экономика РФ вот-вот рухнет, Путину придется сворачивать «СВО» 4 3.11.2024, 11:02

8,268

Появился еще один «звоночек».

Появился еще один тревожный для российской экономики звоночек, свидетельствующий о грядущей волне банкротств компаний. Экономика России уже не вытягивает так называемую «спецоперацию».

Об этом в своем блоге в Telegram пишет российский Z-военкор Максим Калашников, передает «Диалог.UA».

Он обратил внимание на новость, что почти 40% предпринимателей РФ столкнулись в последнее время с ростом просрочек по платежам со стороны своих контрагентов.

Это предвестник очень больших экономических проблем в стране.

«Как и в 90-е годы, возвращается бич экономики и бюджета – неплатежи. От неплатежей контрагентов больше всего страдают обрабатывающая промышленность и торговые компании», — написал Калашников.

Он считает, что это результат рекордного повышения ключевой ставки в РФ в попытке сдержать инфляцию.

По мнению Z-военкора, уже в будущем 2025 году Россия может столкнуться с волной банкротств ключевых предприятий страны.

Это приведет к «дезорганизации тыла» и, в конечном итоге, к поражению в войне против Украины.

«Власть это понимает, а потому пойдет на перемирие. Даже на условиях Запада. Иначе она столкнется с экономическим кризисом и необходимостью проводить мобилизацию резервистов, последствия каковой рискуют стать «взрывными», — написал Калашников.

Фактически, с его слов, России так и не удалось добиться ни одной из целей так называемой «СВО». «От войны выиграли многие, но только не РФ. И не Украина», — констатировал «прозревший» пропагандист.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com