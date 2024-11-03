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«Экономика РФ вот-вот рухнет, Путину придется сворачивать «СВО»

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  • 3.11.2024, 11:02
  • 8,268
«Экономика РФ вот-вот рухнет, Путину придется сворачивать «СВО»

Появился еще один «звоночек».

Появился еще один тревожный для российской экономики звоночек, свидетельствующий о грядущей волне банкротств компаний. Экономика России уже не вытягивает так называемую «спецоперацию».

Об этом в своем блоге в Telegram пишет российский Z-военкор Максим Калашников, передает «Диалог.UA».

Он обратил внимание на новость, что почти 40% предпринимателей РФ столкнулись в последнее время с ростом просрочек по платежам со стороны своих контрагентов.

Это предвестник очень больших экономических проблем в стране.

«Как и в 90-е годы, возвращается бич экономики и бюджета – неплатежи. От неплатежей контрагентов больше всего страдают обрабатывающая промышленность и торговые компании», — написал Калашников.

Он считает, что это результат рекордного повышения ключевой ставки в РФ в попытке сдержать инфляцию.

По мнению Z-военкора, уже в будущем 2025 году Россия может столкнуться с волной банкротств ключевых предприятий страны.

Это приведет к «дезорганизации тыла» и, в конечном итоге, к поражению в войне против Украины.

«Власть это понимает, а потому пойдет на перемирие. Даже на условиях Запада. Иначе она столкнется с экономическим кризисом и необходимостью проводить мобилизацию резервистов, последствия каковой рискуют стать «взрывными», — написал Калашников.

Фактически, с его слов, России так и не удалось добиться ни одной из целей так называемой «СВО». «От войны выиграли многие, но только не РФ. И не Украина», — констатировал «прозревший» пропагандист.

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