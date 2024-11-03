Дроны устроили массированную атаку на три региона РФ

Дроны устроили массированную атаку на три региона РФ2
- 3.11.2024, 11:12
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Российские оккупанты заявили, что в ночь на 3 ноября несколько регионов России атаковали украинские дроны-камикадзе. По легенде минобороны РФ дежурными средствами ПВО якобы было уничтожено 19 беспилотных летательных аппаратов.
Под ударом оказались Ростовская, Волгоградская и Белгородская области. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет «Обозреватель».
Оккупанты утверждают, что 16 БПЛА якобы сбили над территорией Ростовской области, два – над территорией Белгородской области и один – над территорией Волгоградской области.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев пожаловался, что взрывы прогремели в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе. Чиновник утверждает, что пострадавших и повреждений на земле нет.