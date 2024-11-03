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General Motors показал самый дорогой американский внедорожник

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  • 3.11.2024, 11:17
  • 2,418
General Motors показал самый дорогой американский внедорожник

Бронированное авто создали по заказу Госдепартамента США.

Линейку Chevrolet Suburban пополнила заводская бронированная версия Shield. Рамные внедорожники будут изготавливать специально для дипломатических представительств США в других странах. Об этом сообщается на сайте GM Defence.

Именно это оборонное подразделение концерна General Motors и создало бронированный внедорожник по заказу Госдепартамента США. Ранее сообщалось, что на разработку модели и выпуск первых 10 авто выделили 36,4 миллиона долларов, то есть сейчас это самый дорогой американский внедорожник. Первую машину изготовили и передали Дипломатической службе безопасности США.

Визуально бронированный Chevrolet Suburban Shield почти ничем не отличается от стандартной модели. Его выдают толстые пуленепробиваемые стекла и проблесковые маячки за решеткой радиатора.

Особенность Chevrolet Suburban Shield заключается в том, что броня интегрирована в конструкцию авто. То есть внедорожник строился защищенным с нуля тогда, как обычно бронеплиты устанавливают в уже готовые авто. Таким образом удалось не только усилить защиту, но и улучшить динамику и управляемость авто.

Модель доступна в двух версиях. В 1LT установлены более простые трехместные диваны второго и третьего ряда, а в 2LT — отдельные комфортабельные кресла.

Силовые агрегаты авто остались стандартными. Новый Chevrolet Suburban Shield предложат с 6,2-литровым бензиновым V8 мощностью 426 л.с. и 3,0-литровым 305-сильным турбодизелем.

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