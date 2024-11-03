ISW: Россия и КНДР «нарвались» 2 3.11.2024, 11:24

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На сцене появляются новые игроки.

Участие северокорейских войск в войне будет под постоянным контролем

РФ уже вооружила несколько тысяч военных из КНДР вблизи границы с Украиной

Переброска войск КНДР на территорию страны-агрессора России, в частности в приграничные с Украиной области может спровоцировать Южную Корею на усиление военной помощи Украине.

Как сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW), на фоне данных украинской разведки о размещении северокорейских сил у границы Южная Корея уже сигнализировала о возможности усилить поддержку Украины.

В частности, 1 ноября министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юл заявил, что его страна рассматривает все возможные сценарии в вопросе передачи Украине оружия для усиления ВСУ из-за переброски войск КНДР.

«Южная Корея будет контролировать участие северокорейских войск в России и «выгоды», которую Северная Корея получает от России, чтобы определить курс действий», - говорится в сообщении.

По данным украинских разведчиков, враг настроен решительно по усилению группировки за счет войск из КНДР. Ведь дополнительные 7 тысяч северокорейских военнослужащих уже прибыли в области РФ рядом с Украиной и их вооружили минометами калибра 60 мм, автоматами АК-12, пулеметами РПК/ПКМ, снайперскими винтовками СВД/СВЧ, ПТРК «Феникс» и ПТРК РПГ-7, приборами ночного видения, тепловизорами и другим оптическим оборудованием.

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