закрыть
3 ноября 2024, воскресенье, 12:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Гол+пас Алексея Протаса помогли «Вашингтону» разгромить «Коламбус»

  • 3.11.2024, 11:27
Гол+пас Алексея Протаса помогли «Вашингтону» разгромить «Коламбус»

В трех последних матчах белорус набрал семь очков.

«Вашингтон» на домашнем льду взял верх над «Коламбусом» - 7:2 (5:0, 1:2, 0:1) в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает hockey.by.

Белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас открыл счет уже через 56 секунд после начала встречи, а на 15-й минуте заработал ассистентский балл, когда Александр Овечкин сделал счет 4:0.

Алексей Протас начинал матч во втором звене с Александром Овечкиным и Диланом Строумом, заработал 2 (1+1) результативных балла, исполнил 1 бросок в створ ворот, 1 – мимо, совершил 2 потери и закончил встречу с показателем полезности «+1».

Алексей Протас набирает очки в 3 матчах подряд, на этом отрезке он набрал 7 (3+4) очков. Его голевая серия продлилась уже до 3 поединков. До нынешнего сезона ему не удавалось забрасывать хотя бы в 2 поединках подряд.

В 3 встречах подряд Алексей Протас набирает не меньше 2 баллов за игру – 1+2, 1+1, 1+1.

В 10 матчах нынешнего чемпионата НХЛ Алексей Протас набрал 11 (4+7) очков при 2 минутах штрафа и показателе полезности «+7». Он – четвертый бомбардир «Вашингтона».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский