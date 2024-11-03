Гол+пас Алексея Протаса помогли «Вашингтону» разгромить «Коламбус»
- 3.11.2024, 11:27
В трех последних матчах белорус набрал семь очков.
«Вашингтон» на домашнем льду взял верх над «Коламбусом» - 7:2 (5:0, 1:2, 0:1) в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает hockey.by.
Белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас открыл счет уже через 56 секунд после начала встречи, а на 15-й минуте заработал ассистентский балл, когда Александр Овечкин сделал счет 4:0.
Алексей Протас начинал матч во втором звене с Александром Овечкиным и Диланом Строумом, заработал 2 (1+1) результативных балла, исполнил 1 бросок в створ ворот, 1 – мимо, совершил 2 потери и закончил встречу с показателем полезности «+1».
Алексей Протас набирает очки в 3 матчах подряд, на этом отрезке он набрал 7 (3+4) очков. Его голевая серия продлилась уже до 3 поединков. До нынешнего сезона ему не удавалось забрасывать хотя бы в 2 поединках подряд.
В 3 встречах подряд Алексей Протас набирает не меньше 2 баллов за игру – 1+2, 1+1, 1+1.
В 10 матчах нынешнего чемпионата НХЛ Алексей Протас набрал 11 (4+7) очков при 2 минутах штрафа и показателе полезности «+7». Он – четвертый бомбардир «Вашингтона».