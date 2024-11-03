В России сошли с рельсов более 20 вагонов с углем

В России сошли с рельсов более 20 вагонов с углем3
- 3.11.2024, 11:34
- 1,216
Причины выясняются.
В России 3 ноября произошло очередное чрезвычайное происшествие на железной дороге. В Башкортостане сошли с рельсов более 20 вагонов с углем, пишет «Обозреватель».
Уфимская транспортная прокуратура приступила к проверке обстоятельств схода вагонов. Об этом сообщают российские пропагандисты и Приволжская транспортная прокуратура.
Чрезвычайное происшествие произошло на участке пути Иглино – Дёма, отмечается в сообщениях.
«По предварительным данным 03 ноября 2024 года в ночное время в Республике Башкортостан на перегоне Пост 28 км - Пост 21 км произошел сход с рельс 22 вагонов, гружённых углём. В результате происшествия пострадавших нет. Обстоятельства устанавливаются», – отмечено в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.
В прокуратуре также отметили, что на место схода направлен восстановительный поезд со станции Дёма.
На месте работает следственно-оперативная группа.
«Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», – отмечено в сообщении.