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«Пять минут — и все, осенняя погода»

  • 3.11.2024, 11:38
  • 1,248
«Пять минут — и все, осенняя погода»

Жители Гомеля и Витебска сняли на видео первый снег.

Начало ноября выдалось для некоторых белорусов незавидным. Сперва синоптики выписали предупреждение об оранжевом уровне опасности, а уже через несколько часов в Гомеле выпал первый снег. Судя по кадрам из социальных сетей, осадки были несильными, однако это не помешало некоторым даже... слепить снеговика, пишет «Телеграф».

В комментариях к некоторым роликам из TikTok многие засомневались, мол, как так: снег был, а я не видел. В ответ на это авторы видео утверждали, что осадки продлились недолго, буквально пару минут, после чего и вовсе выглянуло солнце. К слову, снег сегодня заметили не только в Гомеле, но и как минимум в Витебске.

«Ой, не надо преувеличивать. Пять минут — и все, осенняя погода», — написала под одним из роликов пользовательница TikTok. Другой белорус добавил: «Я еще резину зимнюю не купил. Эй, придержите зиму».

@pros100sereg #первыйснег#снег#хорошегонастроения ♬ I Just Died(Alpha Party Remix) - DJ Wout

@obzor_vitebsk

♬ оригинальный звук - obzor_vitebsk

@semeika_smeha1 Град 😱 #ураган #гомель #град #снег #ветер #холод #ноябрь#зимаблизко ♬ som original - any

@___ksaneks___ #первыйснег #рекомендации #беларусь #гомель#2ноября ♬ оригинальный звук - ㅤㅤ

@anasteisha270290 #первыйснег #гомель #беларусь ♬ Первый снег - Рома Жуков

@yurok1012

♬ оригинальный звук - Yurok1012

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