«Пять минут — и все, осенняя погода»
- 3.11.2024, 11:38
- 1,248
Жители Гомеля и Витебска сняли на видео первый снег.
Начало ноября выдалось для некоторых белорусов незавидным. Сперва синоптики выписали предупреждение об оранжевом уровне опасности, а уже через несколько часов в Гомеле выпал первый снег. Судя по кадрам из социальных сетей, осадки были несильными, однако это не помешало некоторым даже... слепить снеговика, пишет «Телеграф».
В комментариях к некоторым роликам из TikTok многие засомневались, мол, как так: снег был, а я не видел. В ответ на это авторы видео утверждали, что осадки продлились недолго, буквально пару минут, после чего и вовсе выглянуло солнце. К слову, снег сегодня заметили не только в Гомеле, но и как минимум в Витебске.
«Ой, не надо преувеличивать. Пять минут — и все, осенняя погода», — написала под одним из роликов пользовательница TikTok. Другой белорус добавил: «Я еще резину зимнюю не купил. Эй, придержите зиму».
@pros100sereg #первыйснег#снег#хорошегонастроения ♬ I Just Died(Alpha Party Remix) - DJ Wout
@obzor_vitebsk ♬ оригинальный звук - obzor_vitebsk
@semeika_smeha1 Град 😱 #ураган #гомель #град #снег #ветер #холод #ноябрь#зимаблизко ♬ som original - any
@___ksaneks___ #первыйснег #рекомендации #беларусь #гомель#2ноября ♬ оригинальный звук - ㅤㅤ
@anasteisha270290 #первыйснег #гомель #беларусь ♬ Первый снег - Рома Жуков
@yurok1012 ♬ оригинальный звук - Yurok1012