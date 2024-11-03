«Пять минут — и все, осенняя погода» 3.11.2024, 11:38

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Жители Гомеля и Витебска сняли на видео первый снег.

Начало ноября выдалось для некоторых белорусов незавидным. Сперва синоптики выписали предупреждение об оранжевом уровне опасности, а уже через несколько часов в Гомеле выпал первый снег. Судя по кадрам из социальных сетей, осадки были несильными, однако это не помешало некоторым даже... слепить снеговика, пишет «Телеграф».

В комментариях к некоторым роликам из TikTok многие засомневались, мол, как так: снег был, а я не видел. В ответ на это авторы видео утверждали, что осадки продлились недолго, буквально пару минут, после чего и вовсе выглянуло солнце. К слову, снег сегодня заметили не только в Гомеле, но и как минимум в Витебске.

«Ой, не надо преувеличивать. Пять минут — и все, осенняя погода», — написала под одним из роликов пользовательница TikTok. Другой белорус добавил: «Я еще резину зимнюю не купил. Эй, придержите зиму».

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