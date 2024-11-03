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Полковник армии Великобритании: Путин сумасшедший, но боится

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  • 3.11.2024, 11:46
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Полковник армии Великобритании: Путин сумасшедший, но боится

Назван главный страх хозяина Кремля.

Владимир Путин угрожал ядерным оружием с начала полномасштабного вторжения в Украину. Впрочем, его угрозы не содержат под собой реальной почвы. А все новые и новые заявления о пересечении красных линий являются ничем иным, как блефом.

Такое убеждение «24 Каналу» выразил полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон, комментируя вопрос о реальных угрозах со стороны диктатора Кремля. Потому что эскалация до уровня применения ядерного оружия будет означать конец для самого Путина.

«Он сумасшедший, но боится»

Полковник армии Великобритании в отставке заметил, что каким бы сумасшедшим ни был Путин, он достаточно самолюбивый, чтобы рисковать собственной жизнью.

«Путин большой эгоист, и ему нравится ставить себя в один ряд со славными лидерами вроде Александра Македонского или Фридриха Великого. Но это явно не так. И он на самом деле не хочет рисковать всем», – сказал де Бреттон-Гордон.

По словам полковника в отставке, сейчас Россия уже практически исчерпала собственные ресурсы и опирается преимущественно на союзников. Прежде всего на Китай. Поэтому западные партнеры и НАТО должны обеспечить Украину всем необходимым, чтобы исключить дальнейшую эскалацию и победить Россию.

Напомним, под влиянием санкций российская экономика попала на предел своих возможностей. Впрочем Кремль продолжает отдавать предпочтение финансированию военной отрасли.

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