«Выбирая квартиру, надо и про соседей узнавать» 5 3.11.2024, 11:52

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Минчане захотели сменить жилье и спросили совета в соцсети.

Семья минчан живет в старой панельке и очень недовольна: рядом находятся «неадекватные» соседи, которые очень громко слушают музыку. Беларусы даже решились сменить жилье, но что выбрать взамен, не знают, поэтому спросили совета в группе «Поможем друг другу в Минске» в фейсбуке. «Зеркало» посмотрело, что рекомендуют приобретать земляки.

«Живем в старом панельном доме. Хотим сменить квартиру по ряду причин, том числе и из-за неадекватных соседей сверху. <…> 15 лет было терпимо, радовались, что соседи спокойные. Но последний год стало совсем «весело» — добивают нас ударной музыкой, слов почти не разобрать, но бум-бум по голове по несколько часов подряд», — поделился проблемой топикстартер.

Автор не знает какое приобретать жилье, чтобы шум от соседей был минимальным. Он отметил, что переезд в частный дом в пригороде для них недоступен из-за высокой стоимости и по другим причинам.

«В пригороде сильно кусаются цены. Искали дом три месяца, столько сотен километров наездили и ничего не подобрали. Либо нет общественного транспорта (машину, к сожалению, не вожу), либо нет школы, либо состояние дома или участка имеют серьезные проблемы. Нормальный дом стоит минимум 200 тысяч долларов, а если еще и место нормальное, то намного выше этой цифры».

В результате семья подбирает варианты в многоквартирных домах. Они решили уточнить у земляков, есть ли гарантия, что кирпичные, монолитные дома имеют лучшую шумоизоляцию, чем панельные? Возможно стоит присмотреться к квартирам на последних этажах?

На просьбу откликнулись много людей: кто-то считает, что нужно покупать жилье в каркасном или кирпичном доме, но тут же было противоположное мнение. Были советы все же присмотреться к частным домам в пригороде столицы, например, в Колодищах. В итоге, автор пришел к выводу, что «везде можно попасть».

«Просто сделайте на потолке в новой квартире шумоизоляцию (если будете делать ремонт, конечно). На полу тоже самое можно сделать. Слышимость намного уменьшится.

На YouTube хватает роликов, которые показывают, как это делается. Другого варианта у вас не будет. И да, за цену минской квартиры сейчас можно купить нормальный домик в радиусе 20−30 км от Минска, чтобы было недалеко ездить».

«У меня старая хрущевка, шлакоблок. Я делала ремонт в квартире: поверх старого деревянного пола уложили фанеру 8 мм, подложку под ламинат и ламинат. Как приятный сюрприз — перестала слышать скандалы соседей снизу. Можно еще и потолок изолировать. Моя квартира угловая, хотя бы стены не надо изолировать. Но все же это дешевле, чем покупать другую квартиру».

«Живу в современном многоэтажном каркаснике 2018 года постройки. Соседей снизу слышу точно также, как и сверху (непонятно, топают они сверху или снизу, впечатление одинаковое). Так что верхний этаж не улучшил бы ситуацию, похоже, что звук идет по стенам. По-моему, так во всех современных домах. В старой блочной хрущевке было тише».

«В каркаснике нужно смотреть, чтобы над последним этажом был технический этаж и подальше от лифта, без контакта по бетонным стенам (иначе будет слышно металлическое ляпание при вызове лифта). В панельке очень сильно зависит от дома и соседей. Бывает, что в старой панельке при спокойных соседях жилось тише, чем в сталинке. В сталинке, если соседи сверху сделают замену насыпного деревянного пола на современные стяжку-ламинат — это ад, слышно даже, как вечером сверху возле кровати сбрасывают на пол тапочки, становится слышен каждый мелкий бытовой шум сверху. Так что, если сталинка — то тоже последний этаж. Ну и в любом случае, надо подальше от лифта и любых часто ляпающих входных дверей».

«Современность каркасно-блочного дома никак не решает проблему шума от соседей. Слышно через несколько квартир и на этаже, и по диагонали с этажа ниже: ночной топот, дневные ремонты. Причем звукопередача — словно это рядом за стенкой. По качеству шумопередачи каркасник ближе к панельке».

А вот что написал еще один жилец каркасного дома: «Снизу соседей не слышно, а вот сверху даже очень хорошо. Я живу на втором этаже, а слышу соседей даже с четвертого этажа. И очень хорошая слышимость со стороны кухни и ванной».

«У меня нижних почти не слышно, а сверху как будто по голове стучат. Дом каркасно-блочный 2007 года».

«Я живу в брежневке на последнем этаже, угловая квартира — тишь да благодать».

«В сталинках шумоизоляция суперская, но шум ремонта или оргии все равно будет слышен. А вот разговоры, шаги, обычный звук телевизора не слышны».

«Живу в сталинке. В комнате прекрасно слышны шаги по лестнице (она за стеной), детский плач за стеной у соседей, шаги в квартире этажом выше. Конечно, слышимость не такая, как в панельке, но она есть. Кстати, в сталинках плохая вентиляция на кухне, вентиляционного короба там нет».

«Живем на втором этаже девятиэтажного кирпичного дома. Небольшая слышимость сверху».

«Кирпичный дом. Слышен только ударный шум. Разговоры, телевизор — нет. Но, не так, как когда жили в Малиновке: слышали через этаж, как соседи включали музыку утром или звенел будильник».

«В новых панельных домах слышимость лучше, чем в старых. Блочно-каркасные тоже не спасение, мне кажется, по слышимости разницы особенной нет».

«Поселился наверху «рукастый» сосед, который уже два года подряд сверлит стены и забивает дырки чопиками. Дети там постоянно устраивают марши конницы Буденного, мать с ними общается только матами. Так что выбирайте верхние этажи. Сколько жили — никаких проблем. И крыши не текли нигде».

«Прожила 40 лет на 11 этаже. Кроме птиц больше никто не беспокоил».

«Жила на пятом этаже в пятиэтажке. Думала, что я самая счастливая. Но соседи снизу не давали мне спать по ночам, что-то двигали, стучали. Иногда казалось, что гири бросают на пол. Соседка сбоку в 9.00 пылесосила, иногда казалось, что выломает стену ручкой от пылесоса. С другого бока дедушка сдал квартиру — спать перестал весь подъезд. Я милицию вызывала по пять раз в месяц. А ведь казалось, старый район, бабушатник».

«У нас более десятка переездов — сталинки, панельки, каркасники. Лучшая звукоизоляция — это тихие вменяемые соседи, независимо от материала стен дома».

«Выбирая квартиру, надо еще и про соседей сверху и на площадке узнавать. Конечно кирпичный дом более шумоизолирован, сталинка, например, вообще отлично. Но в старых домах старая проводка, канализация, трубы водопроводные и газовые. Если это все не заменено, то ремонт будет дорогой».

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