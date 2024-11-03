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Дуров рассказал о нововведениях в телеграме

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  • 3.11.2024, 12:11
  • 1,246
Дуров рассказал о нововведениях в телеграме

Что изменится в ближайшее время.

Основатель телеграма Павел Дуров рассказал о нововведениях в своем детище. Информация о том, что изменится в ближайшее время, появилась в его же канале.

Как пишет Дуров, телеграм собирается представить 10 новых функций для мини-приложений. Это:

полноэкранный режим;

ярлыки для быстрого запуска с домашнего экрана;

возможность настроить платные подписки;

доступ к данным геолокации с разрешения пользователя;

доступ к данным о горизонтальном или вертикальном положении устройства;

поддержка статусов, отображаемых при помощи эмодзи;

отправка подарков;

обмен медиафайлами и возможность отправлять их в чаты;

расширенные лимиты обмена сообщениями;

монетизация рекламы.

Последние два элемента уже доступны, а остальные функции, по словам Дурова, будут запущены в течение двух — четырех недель.

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