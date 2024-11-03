Дуров рассказал о нововведениях в телеграме

Дуров рассказал о нововведениях в телеграме2
- 3.11.2024, 12:11
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Что изменится в ближайшее время.
Основатель телеграма Павел Дуров рассказал о нововведениях в своем детище. Информация о том, что изменится в ближайшее время, появилась в его же канале.
Как пишет Дуров, телеграм собирается представить 10 новых функций для мини-приложений. Это:
полноэкранный режим;
ярлыки для быстрого запуска с домашнего экрана;
возможность настроить платные подписки;
доступ к данным геолокации с разрешения пользователя;
доступ к данным о горизонтальном или вертикальном положении устройства;
поддержка статусов, отображаемых при помощи эмодзи;
отправка подарков;
обмен медиафайлами и возможность отправлять их в чаты;
расширенные лимиты обмена сообщениями;
монетизация рекламы.
Последние два элемента уже доступны, а остальные функции, по словам Дурова, будут запущены в течение двух — четырех недель.