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Назван самый «богатый» на штрафы перекресток в Минске

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  • 3.11.2024, 12:16
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Назван самый «богатый» на штрафы перекресток в Минске

Камеры «ловят» проезд на «красный».

В столичной Госавтоинспекции назвали конкретный перекресток в Минске, на котором установлена камера, в автоматическом режиме фиксирующая нарушения проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора. По данным инспекции, благодаря ей за месяц уже привлекли к административной ответственности порядка 20 водителей, пишет «Телеграф».

О тестировании системы автоматической фиксации нарушений ПДД на днях в эфире телеканала ОНТ рассказал начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич. Пока в рамках пилотного проекта данные передаются в ГАИ лишь с одной камеры — на пересечении улиц Богдановича и Широкая.

По словам Бабича, привлекают к ответственности за такие нарушения «не в автоматическом режиме, а на общих правилах, согласно Кодексу об административных правонарушениях».

В ГАИ напомнили, что за проезд на красный сигнал светофора водителя в Беларуси могут оштрафовать на 1 — 5 базовых величины (то есть до 200 рублей сегодня). За повторное нарушение, совершенное в течение года, максимальный штраф возрастает в два раза — до 10 базовых или 400 рублей сегодня.

Впрочем, в отдельных случаях водителя также могут дополнительно привлечь к ответственности за создание аварийной обстановки, выписав штраф на 3 — 20 базовых величин (то есть до 800 рублей) с возможным лишением прав на срок до 2 лет. Уголовная ответственность в случае проезда на красный может наступить в случае ДТП, приведшего даже к менее тяжкими последствиями для пострадавших.

Говоря о принципе работы тестируемой системы, Бабич пояснил, что для этого перекресток оборудовали камерами видеонаблюдения, которые позволяют в автоматическом режиме проверять следующую информацию:

какой сигнал светофора горит в момент въезда транспортного средства на перекресток,

какой сигнал горит в момент пересечения стоп-линии.

«В последующем аналитика обрабатывает данную информацию и выдает нам в автоматическом режиме зафиксированное правонарушение», — объяснил принцип работы электронной системы представитель Госавтоинспекции.

В ГАИ пообещали, что в полную силу система заработает уже в следующем году. По словам Бабича, в первую очередь установить подобные камеры планирую на перекрестках, «отличающихся повышенной аварийностью». В столичной инспекции наметили уже пять перекрестков, которые «требуют первоочередного внимания», однако, какие именно участки столичных улиц имеются ввиду, Бабич не уточнил.

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