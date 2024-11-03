Боль кремлевского фюрера
- Александр Невзоров
- 3.11.2024, 12:26
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Упускать такую возможность непростительно.
Сегодня у каждого обладателя паспорта Молдовы есть уникальная возможность плюнуть прямо в физиономию Путина.
Упускать такую возможность, разумеется, непростительно.
Плевки, на усмотрение плюющего могут иметь различную консистенцию, скорость и силу полета. Мокротные плевки обладают большей ударной силой, а пенистые способны покрыть всю физиономию оплевываемого. (Как именно плевать - дело вкуса и навыка).
Каждый голос «за» Майю Санду - это боль кремлевского фюрера. Второй кандидат -московская креатура, призванная обеспечить вечную покорность и зависимость Молдовы от Кремля.
Александр Невзоров, «Телеграм»