закрыть
3 ноября 2024, воскресенье, 12:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Боль кремлевского фюрера

  • Александр Невзоров
  • 3.11.2024, 12:26
  • 1,200
Боль кремлевского фюрера

Упускать такую возможность непростительно.

Сегодня у каждого обладателя паспорта Молдовы есть уникальная возможность плюнуть прямо в физиономию Путина.

Упускать такую возможность, разумеется, непростительно.

Плевки, на усмотрение плюющего могут иметь различную консистенцию, скорость и силу полета. Мокротные плевки обладают большей ударной силой, а пенистые способны покрыть всю физиономию оплевываемого. (Как именно плевать - дело вкуса и навыка).

Каждый голос «за» Майю Санду - это боль кремлевского фюрера. Второй кандидат -московская креатура, призванная обеспечить вечную покорность и зависимость Молдовы от Кремля.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский