Боль кремлевского фюрера Александр Невзоров

3.11.2024, 12:26

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Упускать такую возможность непростительно.

Сегодня у каждого обладателя паспорта Молдовы есть уникальная возможность плюнуть прямо в физиономию Путина.

Упускать такую возможность, разумеется, непростительно.

Плевки, на усмотрение плюющего могут иметь различную консистенцию, скорость и силу полета. Мокротные плевки обладают большей ударной силой, а пенистые способны покрыть всю физиономию оплевываемого. (Как именно плевать - дело вкуса и навыка).

Каждый голос «за» Майю Санду - это боль кремлевского фюрера. Второй кандидат -московская креатура, призванная обеспечить вечную покорность и зависимость Молдовы от Кремля.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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