Кадыров наградил Кадырову медалью Кадырова
- 3.11.2024, 12:45
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За «укрепление связей Чечни с Донбассом».
Вице-премьер Чечни Айшат Кадырова была награждена медалью «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, Первого Президента ЧР» за «укрепление связей Чечни с Донбассом».
Фото, на котором она принимает награду из рук своего отца Рамзана Кадырова, девушка опубликовала в соцсети. Айшат написала, что это «огромная честь и ответственность».
У 26-летней Айшат Кадыровой не менее семи наград, в том числе «за защиту прав человека».
С 2021 года Айшат Кадырова возглавляла Министерство культуры Чеченской Республики.
В октябре 2023 года она стала вице-премьером Чечни по социальным вопросам.
В том же месяце ей было присвоено звание народной артистки Чеченской Республики.