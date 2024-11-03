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Кадыров наградил Кадырову медалью Кадырова

  • 3.11.2024, 12:45
  • 3,412
Кадыров наградил Кадырову медалью Кадырова

За «укрепление связей Чечни с Донбассом».

Вице-премьер Чечни Айшат Кадырова была награждена медалью «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, Первого Президента ЧР» за «укрепление связей Чечни с Донбассом».

Фото, на котором она принимает награду из рук своего отца Рамзана Кадырова, девушка опубликовала в соцсети. Айшат написала, что это «огромная честь и ответственность».

У 26-летней Айшат Кадыровой не менее семи наград, в том числе «за защиту прав человека».

С 2021 года Айшат Кадырова возглавляла Министерство культуры Чеченской Республики.

В октябре 2023 года она стала вице-премьером Чечни по социальным вопросам.

В том же месяце ей было присвоено звание народной артистки Чеченской Республики.

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