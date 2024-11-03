Бойцы Нацгвардии сбили из пулемета российский дрон над Киевом

Бойцы Нацгвардии сбили из пулемета российский дрон над Киевом1
- 3.11.2024, 12:59
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Фотофакт.
Военнослужащие Нацгвардии сбили российский дрон над Киевом во время очередной атаки. БПЛА «приземлили» с помощью пулемета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию.
«Во время очередной российской воздушной атаки на Киевщину нацгвардейцы успешно уничтожили вражеский беспилотный аппарат точным огнем из пулемета», - говорится в сообщении.
Как отмечают в Нацгвардии, действия военных по охране воздушного пространства над столицей позволили уничтожить российский БПЛА без человеческих жертв и разрушений.