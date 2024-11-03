Сторонница Лукашенко из Минска шокировала антисемитскими высказываниями 3.11.2024, 13:06

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Алеся Белоус

Высказывания детского врача вызвали скандал.

Белорусский твиттер возмутился высказываниями врача из Минска, которая написала, что «евреи заслуживают гореть в печах». В ответ женщина пообещала передать данные их аккаунтов белорусским силовикам.

1 ноября в твиттере появился пост доктора Алеси Белоус — анестезиолога-реаниматолога из 3-й детской больницы в Минске, пишет «Наша Ніва».

Женщина заявила, что «ей как белобрысой славянке больше всего пакостей делает еврееныш». Были также другие оскорбительные высказывания на национальной почве.

Твит на утро 3 ноября просмотрели 58 тысяч человек, а прокомментировали — более 400, что резко контрастирует по популярности со всеми предыдущими публикациями в аккаунте женщины.

Комментаторы пытались пристыдить врача, она огрызалась в ответ.

На фоне критики врач написала еще несколько твитов, в одном из которых пожелала евреям «гореть в печах», сопроводив это символом поддержки Палестины. Позже тот пост женщина удалила, но комментаторы его заскринили.

Также врач стала угрожать своим критикам, что обратит на них внимание силовиков, однако ей самой написали, что она наговорила на статью 130 УК РБ «о разжигании расовой, национальной, религиозной или иной вражды».

Кто такая врач Белоус?

Женщину зовут Алеся Белоус, она выпускница Гродненского государственного медицинского университета и с 2018 года работает анестезиологом-реаниматологом в 3-й городской детской больнице в Минске.

В социальных сетях женщина выражала большую любовь «к своим маленьким пациентам».

Судя по ее предыдущей активности в твиттере, Белоус поддерживает Александра Лукашенко и Россию.

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