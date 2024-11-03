Самая что ни на есть «гойда» 1 Андрей Окунь

3.11.2024, 13:14

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Андрей Окунь

Родина родиной, а бабки делать на людях надо.

Рок-группа «Алиса» отменила три концерта тура «Гойда» из-за низкой продажи билетов.

Официальное заявление группы по этому поводу звучит так:

«Смеем предположить, что мероприятия типа «хиты, лучшее, любимое…» и т. д. прокатили бы у вас с большим энтузиазмом, но, простите, по заказам не играем. Так что — одна сплошная «Гойда». В прямом и переносном… Не хотите — не надо».

С одной стороны, приятно видеть, что «Гойда» ни в прямом, ни в переносном смысле никому в России оказалась не нужна. И судя по эмоциональной реакции, музыкальные патриоты сильно этому удивились. А когда гойданутые по типу Кинчева удивленно хлопают глазами, сталкиваясь с реальностью, мне всегда становится приятно.

С другой стороны, всегда грустно наблюдать за падением людей, которые когда-то писали вот такое:

«Мы уже почти видим небо

Мы уже почти встали в рост

Мы уже почти открыли все двери

Мы уже почти не кричим: SOS

Мы уже почти не слышим приказов

Нас уже почти не возможно пасти

Мы уже почти вышли на трассу

Но только почти, только почти»

Возможно, из-за таких как Кинчев, которые мимикрируют и подстраиваются под дуновения начальства, превращаясь в Кончевых, мы никак и не можем перешагнуть это «почти». Он хоть и сделал патриотичный прогиб под названием «Гойда», но все же на концертах собирался драть с людей в регионах по 5к рублей за билет.

Ох уж этот патриотизм: родина родиной, а бабки делать на людях надо. Самая что ни на есть гойда.

Андрей Окунь, «Телеграм»

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