Самая что ни на есть «гойда»1
- Андрей Окунь
- 3.11.2024, 13:14
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Родина родиной, а бабки делать на людях надо.
Рок-группа «Алиса» отменила три концерта тура «Гойда» из-за низкой продажи билетов.
Официальное заявление группы по этому поводу звучит так:
«Смеем предположить, что мероприятия типа «хиты, лучшее, любимое…» и т. д. прокатили бы у вас с большим энтузиазмом, но, простите, по заказам не играем. Так что — одна сплошная «Гойда». В прямом и переносном… Не хотите — не надо».
С одной стороны, приятно видеть, что «Гойда» ни в прямом, ни в переносном смысле никому в России оказалась не нужна. И судя по эмоциональной реакции, музыкальные патриоты сильно этому удивились. А когда гойданутые по типу Кинчева удивленно хлопают глазами, сталкиваясь с реальностью, мне всегда становится приятно.
С другой стороны, всегда грустно наблюдать за падением людей, которые когда-то писали вот такое:
«Мы уже почти видим небо
Мы уже почти встали в рост
Мы уже почти открыли все двери
Мы уже почти не кричим: SOS
Мы уже почти не слышим приказов
Нас уже почти не возможно пасти
Мы уже почти вышли на трассу
Но только почти, только почти»
Возможно, из-за таких как Кинчев, которые мимикрируют и подстраиваются под дуновения начальства, превращаясь в Кончевых, мы никак и не можем перешагнуть это «почти». Он хоть и сделал патриотичный прогиб под названием «Гойда», но все же на концертах собирался драть с людей в регионах по 5к рублей за билет.
Ох уж этот патриотизм: родина родиной, а бабки делать на людях надо. Самая что ни на есть гойда.
Андрей Окунь, «Телеграм»