Мошенники начали «разводить» белорусов в самой популярной социальной сети 4 3.11.2024, 13:31

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Не обмануться очень сложно.

Мошенники активизировались в Instagram. Со скрытого аккаунта @helpspportcenterblers1 (или аналогичных) массово рассылается фейковое сообщение от имени Meta, в котором говорится о нарушении пользователем правил сообщества и «отключении учетной записи в течение 24—48 часов», пишет «Близко».

Жертве предлагается «заполнить форму апелляции, чтобы просмотреть и обжаловать жалобу», перейдя по ссылке.

Это сообщение — фишинговая атака, направленная на перехват аккаунта и получение персональных данных.

Ни в коем случае не переходите по ссылке и не предоставляйте личную информацию или данные учетной записи.

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