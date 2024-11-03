закрыть
3 ноября 2024, воскресенье, 14:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Медведев заподозрил Трампа в желании наказать Россию

4
  • 3.11.2024, 13:39
  • 2,806
Медведев заподозрил Трампа в желании наказать Россию
Дмитрий Медведев

И начал намекать на судьбу Кеннеди.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 3 ноября высказал свое «мнение» о том, как изменятся российско-американские отношения после выборов президента США, намеченные на следующий вторник. По его словам, у Москвы «нет повода для каких-либо завышенных ожиданий» относительно того, как изменится позиция Вашингтона после очередных президентских выборов.

«Для России выборы ничего не изменят, поскольку позиции кандидатов полностью отражают двухпартийный консенсус о необходимости поражения нашей страны,» — написал в своем официальном Telegram-канале Медведев.

Заявления кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа о том, что он может «положить конец войне в Украине» бывший российский президент посчитал «несостоятельными».

«Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попытается, может стать новым JFK», — заявил политик, сделав отсылку к судьбе Джона Кеннеди, находившегося у власти в годы Холодной войны и убитого в ноябре 1963 года в техасском Далласе террористом-одиночкой Ли Харви Освальдом.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский