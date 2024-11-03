Медведев заподозрил Трампа в желании наказать Россию 4 3.11.2024, 13:39

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Дмитрий Медведев

И начал намекать на судьбу Кеннеди.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 3 ноября высказал свое «мнение» о том, как изменятся российско-американские отношения после выборов президента США, намеченные на следующий вторник. По его словам, у Москвы «нет повода для каких-либо завышенных ожиданий» относительно того, как изменится позиция Вашингтона после очередных президентских выборов.

«Для России выборы ничего не изменят, поскольку позиции кандидатов полностью отражают двухпартийный консенсус о необходимости поражения нашей страны,» — написал в своем официальном Telegram-канале Медведев.

Заявления кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа о том, что он может «положить конец войне в Украине» бывший российский президент посчитал «несостоятельными».

«Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попытается, может стать новым JFK», — заявил политик, сделав отсылку к судьбе Джона Кеннеди, находившегося у власти в годы Холодной войны и убитого в ноябре 1963 года в техасском Далласе террористом-одиночкой Ли Харви Освальдом.

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