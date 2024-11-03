В США — бум курсов делового этикета 3.11.2024, 13:48

Компании пытаются заново научить сотрудников работать из офисов.

С конца прошлого года в США резко вырос спрос на курсы делового этикета среди сотрудников крупных компаний. Это подтверждают специалисты организаций, которые занимаются таким обучением.

Среди них президент Протокольной школы в Вашингтоне Памела Айринг — у нее количество заявок на курсы по сравнению с 2023 годом выросло на 100 процентов.

Эксперты связывают эту тенденцию с последствиями пандемии коронавируса: многим до сих пор трудно адаптироваться к необходимости ездить в офис после удаленной работы. Другим тяжело даются взаимодействия по переписке, а кто-то не может подобрать подходящий гардероб.

«Медуза» пересказывает материал The Washington Post о том, как события последних лет повлияли на корпоративную культуру.

Многим молодым сотрудникам сложно следовать дресс-коду. А еще они испытывают трудности в общении

Руководительница Института этикета Кристал Бейли рассказывает, что чаще всего компании отправляют обучаться профессиональному поведению на рабочем месте сотрудников с небольшим опытом, которые до этого работали только удаленно. Ее курсы охватывают несколько тем, в числе которых — рабочий дресс-код.

По словам Бейли, большинство молодых людей предпочитают более повседневный стиль в одежде. Из-за этого может сложиться напряжение в общении между представителями других поколений. «Если у вас работают люди разных возрастов, то с большой долей вероятности они по-разному представляют себе деловой стиль», — объясняет Бейли.

По данным Института Гэллапа в среднем 7 из 10 сотрудников предпочитают приходить на работу в повседневной одежде. Лишь три процента респондентов сказали, что предпочитают «деловой» и «профессиональный» стиль.

Некоторые элементы стиля, которые изначально пользовались популярностью среди молодых сотрудников, начали приживаться и у людей постарше. Например, сочетание кроссовок с костюмами. Однако, по словам основательницы Американской академии этикета Лизы Ричи, иногда молодые сотрудники не осознают, что некоторые элементы одежды выглядят неуместно в официальной обстановке. Она рассказала, что на одном из ее семинаров девушка использовала обтягивающий топ в качестве юбки. «В компаниях поняли, что следует быть чуть более конкретными, — добавила Ричи. — Недостаточно просто просить сотрудников, чтобы они следовали деловому стилю».

Среди других проблем молодых сотрудников Ричи упоминает отсутствие soft skills — навыков поведения на рабочем месте, тайм-менеджмента, коммуникации с коллегами и клиентами. Даже хорошим специалистам в своей области бывает тяжело взаимодействовать с другими людьми. По мнению Ричи, это связано с тем, что молодое поколение больше привыкло к неформальному стилю общения в чатах и соцсетях.

Более официальный формат может вызывать у сотрудников тревогу и провоцировать некомфортные ситуации. Специалисты рассказывают, что многим молодым людям приходится отдельно объяснять, в чем разница между совещанием и ужином с клиентом и почему разные мероприятия подразумевают разные модели поведения. Часто фирмы отправляют сотрудников на курсы по деловому этикету как раз для того, чтобы те научились поддерживать беседу. У некоторых сотрудников также возникают трудности с составлением писем в официальном стиле.

«Когда ты только начинаешь работать, бывает сложно обучиться всем этим навыкам и понять, как себя вести, — объясняет руководительница отдела профессиональной подготовки в университете штата Северная Каролина Келли Раунд. — Часто студенты оканчивают элитные колледжи, но не до конца разбираются в основах делового профессионализма. Из-за этого компаниям приходится обучать их дополнительно, в то время как у более старших сотрудников уже есть опыт в этой сфере».

29-летняя выпускница Гарвардского университета Тениола Айула рассказала The Washington Post, что решила сама записаться на курсы Института этикета, чтобы получить больше карьерных возможностей. До этого у Айулы не получалось найти престижную работу, несмотря на стажировки в «Би-би-си» и других крупных СМИ. Девушка предположила, что это связано с ее неспособностью формировать профессиональные связи. Поиск контактов в рабочей среде казался ей чем-то «фальшивым» и «меркантильным». От необходимости «подавать себя» определенным образом перед потенциальным нанимателями Айула испытывала дискомфорт.

«Если бы меня привели в комнату и сказали мне общаться с людьми, я бы не знала, что делать, с кем и о чем говорить, — объяснила Айула. — Мне кажется, что мои представления о профессионализме постоянно меняются. Без необходимой подготовки у вас может выработаться негативное отношение, которое навредит вам в дальнейшем».

Опытные сотрудники медленно адаптируются к новым форматам работы. Многие не знают, как вести себя на видеосовещаниях

Один из руководителей Института Эмили Пост Дэниел Пост Сеннинг отмечает, что ожидал роста спроса на услуги по обучению деловому этикету после пандемии. Но он думал, что это произойдет сразу же, как компании начнут возвращать сотрудников в офисы. В реальности же потребность в подобных курсах появилась позднее, в конце 2023 года.

«Люди спрашивают: «Что такое деловой этикет? Зачем мне нужно обучаться этому?» — рассказывает Дэниел Пост Сеннинг, один из руководителей Института Эмили Пост. — И я не думаю, что эта тема смущает только более молодых сотрудников или новичков». По словам Сеннинга, на курсах он часто объясняет руководителям, в каких ситуациях лучше позвонить подчиненному, а когда более уместно написать. Многие опытные сотрудники испытывают трудности с адаптацией к удаленному или смешанному формату работы.

Одна из проблем связана с тем, как вести себя и какие темы затрагивать во время видеосовещаний. В качестве негативного примера автор The Washington Post Тейлор Телфорд приводит случай, когда руководитель ипотечной компании Better.com Вишал Гарг объявил о массовых сокращениях через Zoom в декабре 2021 года, незадолго до новогодних праздников. Еще одна проблема заключается в том, что люди часто относятся к совещаниям по видеосвязи не так профессионально, как к очным встречам.

«Если бы у меня была волшебная кнопка, которую я мог бы нажать, чтобы люди относились к совещаниям по видеосвязи хотя бы наполовину так же серьезно, как они относятся к совещаниям лицом к лицу, тогда я бы сделал счастливыми многих кадровиков, менеджеров по персоналу и руководителей», — заключает Сеннинг.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com