В РФ в прямом эфире поставили на место одиозного генерала Гурулева 4 3.11.2024, 13:55

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Андрей Гурулев

«Генеральчик с картонной шабелькой».

Усиление ядерной риторики путинского режима начало тревожить россиян. В эфире государственного радио «Комсомольская правда» раскритиковали депутата-генерала Госдумы РФ Андрея Гурулева за регулярные призывы ударить по Вашингтону, Лондону и Парижу, передает «Диалог.UA».

Адекватный россиянин дозвонился в эфир «Комсомольской правды» и не стал скрывать своего возмущения по поводу безответственных ядерных угроз властей РФ.

«У меня вопрос к таким людям, как генерал Гурулев… Призывают Англию ядерным оружием ударить. Я не понимаю, что у них в голове творится. С чего они взяли, что не будет ответного удара? Они, наверное, пьют и не опохмеляются… Почему они берут ответственность за других людей? Это же 100% будет ответный удар, и мы прекратим свое существование!» - заявил слушатель.

Ведущий с ним согласился. Он назвал Гурулева «генеральчиком с картонной шабелькой», а также призвал не в меру агрессивного депутата отправляться на фронт и там демонстрировать свою храбрость.

«Почему-то не задумываются над ответкой. А она же прилетит! (...) Почему генерал Гурулев до сих пор не в Генштабе и не на передке? Почему он тут протирает штаны на передачах, в Госдуме? Вот кому надо туда, пусть там рулит! Он же все знает! Бабушки у подъезда сознание теряют от восторга от высказываний генерала Гурулева», - заявил пропагандист.

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