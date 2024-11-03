ВСУ показали в деле переданный Швецией бронетранспортер PBV 30 3.11.2024, 14:03

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Видеофакт.

Украинские воины получили на вооружение гусеничные бронетранспортеры PBV 30. Их Украине передала Швеция.

Об этом сообщает «СтратКом ВСУ».

«Арсенал демократии» в ВСУ наполнился шведским БТР PBV 30, о чем партнеры заявляли еще в мае этого года», - говорится в сообщении.

Бронированная машина может двигаться по сложному бездорожью, мягким и сыпучим грунтам, в частности, по болоту и пескам, а также преодолевать водные препятствия.

Украинские военные отметили, что уже протестировали PBV 30, и положительно отозвались о шведских бронетранспортерах.

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