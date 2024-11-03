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Какую квартиру в Минске можно купить, если на руках всего $5 тысяч

  • 3.11.2024, 14:27
Какую квартиру в Минске можно купить, если на руках всего $5 тысяч

Есть варианты.

Чаще всего для покупки квартиры в лизинг надо сразу иметь на руках не меньше 30% cтоимости для первого взноса. Но в базе Realt находятся и исключения, где достаточно совсем небольшой суммы — всего около 10%. Эти варианты подойдут для тех, у кого есть возможность вложиться в ремонт и выплачивать каждый месяц лизинг. А для первого взноса будет достаточно где-то даже пяти тысяч долларов.

Однушка около улицы Козлова

Первый вариант подборки — однокомнатная квартира по адресу Ботаническая, 5. Рядом с домом есть остановки автобусов и трамваев. За две-три остановки находятся станции метро «Площадь Победы», «Академия наук» и «Тракторный завод». В паре минут ходьбы — канал Слепянской водной системы и парк.

Это четырехэтажный дом 1958 года. Квартира находится на четвертом этаже.

Общая площадь квартиры — 30 квадратов, жилая — 18, кухня — 6 метров. В жилой комнате есть выход на балкон. На полу лежит ламинат. Санузел совмещенный, установлена ванна. Есть стиральная машина.

Квартира стоит 50 900 долларов. Метр выходит 1 720 долларов. Если внести первый взнос 5 тысяч долларов, ежемесячный платеж составит около 1 800 рублей. Если на первый взнос есть 20 тысяч долларов, то платеж в месяц будет около тысячи рублей. В объявлении можно просчитать комфортный вариант.

Однушка в Шабанах

Еще одна однокомнатная квартира из нашего списка находится в Шабанах, по адресу Ротмистрова, 32. За 10 минут можно доехать на автобусе до станции метро «Могилевска», остановка рядом с домом.

Это шестой этаж девятиэтажной малосемейки середины 80-х.

Общая площадь однушки — 34 квадрата, из которых 17 метров жилые, еще 7 приходится на кухню. В квартире есть застекленная лоджия с выходом из кухни. Санузел раздельный.

В квартире и на лоджии установлены стеклопакеты. Потолки и стены выровнены. На полах уложен ламинат.

Такая квартира обойдется в 51 900 долларов. Метр — 1 535 долларов. При первом взносе чуть больше 5 тысяч долларов ежемесячный платеж составит около 1 900 рублей. Чтобы платеж был около тысячи рублей, первый взнос должен быть около 23 тысяч долларов. Условия можно просчитать в объявлении.

Однушка недалеко от «Пушкинской»

Эта однокомнатная квартира — самая дешевая из всех, которые продаются на Realt в многоквартирном доме. Находится она на улице Чигладзе, 8. Недалеко от ТЦ «Корона Замок» и Palazzo. Дорога на общественном транспорте до станции метро «Пушкинская» займет около 10 минут.

Квартира расположена на втором этаже пятиэтажного кирпичного дома 1970 года. В 2017 году в доме сделали капремонт — покрасили фасад, заменили кровлю и коммуникации.

Общая площадь — 28 квадратов, 17 из которых жилые. Площадь кухни — 6 метров. В квартире надо делать ремонт. В жилой комнате есть выход на балкон. Санузел совмещенный.

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