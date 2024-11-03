США предостерегли Иран от нового удара по Израилю 3.11.2024, 14:36

Ответ может быть еще более масштабным.

Администрация президента США Джо Байдена предостерегла Тегеран от новой атаки на Израиль, предупредив, что не сможет сдержать еврейское государство, сообщили информированные источники Axios.

«Мы сказали иранцам: мы не сможем удержать Израиль и не сможем гарантировать, что следующая атака будет такой же взвешенной и целенаправленной, как предыдущая», — пояснил собеседник издания.

Израильский источник сообщил, что сообщение было передано из Вашингтона в Тегеран через Швейцарию.

Член комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Исмаил Ковсари заявил, что совет безопасности Ирана согласовал ответ, но еще не определил точную дату. Ковсари отметил, что атака будет осуществлена в координации с другими «силами сопротивления» в регионе и будет сильнее, чем иранская атака 1 октября.

В минувшую пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила журналистам, что Вашингтон «очень четко дал понять, что Иран не должен реагировать» и что «мы будем продолжать поддерживать Израиль», если это произойдет.

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил, что США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные системы противоракетной обороны, истребители, самолеты-заправщики, а также несколько дальних бомбардировщиков B-52.

«Глава Пентагона продолжает подчеркивать, что если Иран, его партнеры или его прокси воспользуются этой ситуацией, чтобы атаковать американский персонал или интересы в регионе, Соединенные Штаты предпримут все необходимые меры для защиты наших людей», — говорил Райдер в минувшую пятницу.

1 ноября два источника в израильской разведке рассказали Axios, что Иран намерен атаковать Израиль с территории Ирака в ближайшие дни, удар произойдет до выборов президента США.

По словам собеседников издания, Израиль ожидает, что Иран применит большое количество дронов и баллистических ракет. Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами заявил, что Израиль допустил ошибку, нанеся удар на прошлой неделе. По его словам, ответ Тегерана будет «другим, чем любой сценарий».

В то же время американский чиновник на условиях анонимности рассказал Axios, что в Вашингтоне не уверены, что Иран принял решение об атаке на Израиль.

В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану. В результате атаки, в которой участвовали около 100 самолетов ВВС, включая стелс-истребители F-35, были поражены ключевые заводы иранской ракетной промышленности.

По данным Axios, ЦАХАЛ вывел из строя 12 установок, где производилось топливо для иранских баллистических ракет, составляющих основную часть арсенала Ирана. Высокопоставленный чиновник из США подтвердил изданию, что атака существенно ослабит производственные мощности Тегерана в области создания подобного вооружения.

Израильский удар по Ирану, который стал ответом на обстрел израильской территории 1 октября, вызвал «глубокую тревогу» в иранском правительстве, сообщают источники в Тегеране, опрошенные The New York Times: в результате атаки пострадала система ПВО и ключевые энергетические и экономические центры Исламской республики остались без защиты.

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