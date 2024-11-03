У российских военных экспертов —очередной приступ Александр Коваленко

3.11.2024, 14:43

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Александр Коваленко

Лишь бы не разбиться по дороге в Китай.

У российских военных экспертов очередной приступ экстаза на Су-57.

Дело в том, что истребитель, якобы пятого поколения, Су-57 впервые прибыл в Китай, для участия в выставке Airshow China 2024 в Чжухае.

Отдельной темы заслуживает факт самого прибытия российского боевого самолета в Китай, на фоне миротворческого лепетания Пекина, но я хочу обратить внимание на другое…

Этот Су-57 имеет бортовой номер 054. Это не новый самолет, а бывший, испытательный прототип Т-50-4, введенный в эксплуатацию в 2012-м году! То есть, Россия отправила на выставку в Китай не новую серийную продукцию, а старый самолет, которому 12 лет и который является прототипом.

Одной из причин, почему было решено сделать именно так – низкая надежность серийных образцов, которые сейчас собираются.

В июле 2021 года генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации России Юрий Слюсарь заявил, что с 2022 года Министерство обороны РФ будет получать по 12 новейших истребителей Су-57 в год! Заверял в этом Юрий Слюсарь не просто обывателей, а лично президента России Владимира Путина. По факту, в год выпускается по 2-3 самолета Су-57, при этом они не сразу поступают в эксплуатацию.

24 декабря 2019 года в районе аэродрома Дземги в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный самолет Су-57 из-за отказа системы управления полетом. Второй «серийный» истребитель Су-57, переданный ВКС в декабре 2020 года, еще несколько лет проходил испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске (ГЛИЦ).

Вся российская «серийная» линейка Су-57 требует доработок и доведения, после выхода из завода и именно по этой причине в Китай был отправлен самолет, который 12 лет доделывался и в котором, более-менее, можно будет быть уверенным, что по дороге в Чжухай у него что-то не откажет.

К слову сказать, каждый раз, когда не имеющий аналогов в мире истребитель пятого поколения Су-57 вылетает, чтобы запустить по Украине ракету Х-69, практически все мониторинговые каналы об этом сообщают. Самолет-невидимка во всей своей красе!

Александр Коваленко, «Телеграм»

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