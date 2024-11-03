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«Летали теплицы, ветер валил деревья на здания, машины и жилые дома»

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  • 3.11.2024, 14:51
  • 5,148
«Летали теплицы, ветер валил деревья на здания, машины и жилые дома»

Белорусам показали последствия разгула стихии.

Белорусские энергетики и спасатели отчитались о последствиях шквалистого ветра, обрушившегося на страну в эти выходные. Ветер не только валил деревья на линии электропередач (ЛЭП), оставляя людей без света, но и срывал крыши с домов и построек, а в Борисовском районе унес целую теплицу, которую специалистам в итоге пришлось снимать с ЛЭП, пишет «Телеграф».

С пятницы по всей Беларуси установилась очень ветреная погода. В субботу, 2 ноября, многие деревья не выдерживали порывов шквалистого ветра, скорость которых порой достигала 24 м/с (это почти 87 км/ч), из-за чего энергетики зафиксировали десятки обрывов линий электропередач, а в сотрудникам МЧС пришлось убирать упавшие деревья и с неудачно припаркованных авто, и с крыш частных домов и сельхозпостроек.

Скорость ветра в Беларуси 2 ноября

Больше всего, согласно данным энергетиков, досталось Витебской и Минской областям. Только в Минской области без света в субботу осталось более 130 населенных пунктов. В среднем, по данным Минэнерго, без света людям приходилось сидеть не меньше двух часов — оперативно устранять последствия позволило то, что службы заблаговременно перевели на усиленный режим работы.

Судя по фотографиям, которыми поделились филиалы Минэнерго Минщины, Брестчины, Витебщины, Гродненщины, специалистам ведомства в эти дни пришлось решать самые разные задачи — даже снимать унесенные ветром теплицы с опоры ЛЭП. Такой инцидент произошел в Борисовском районе Минской области.

О восстановлении электроснабжения во всех пострадавших населенных пунктах Министерство энергетики отчиталось поздно вечером 2 ноября.

«Завершены основные работы по уборке упавшей на провода растительности, устранению обрывов линий электропередачи и замене поврежденных опор», — рассказали в ведомстве.

Фото последствий разгула стихи опубликовали и энергетики, и спасатели. Так, в Брестском областном управлении МЧС сообщили, что ветром в деревнях Сороцни и Вавуличи Дрогичинского района были повреждены кровли двух молочно-товарных ферм, принадлежащих ОАО «Липникский».

О силе ветра можно судить и по многочисленным видео, которыми белорусы делились в эти дни в соцсетях. Например, на парковке одного из магазинов в Минске ветер устроил импровизированные «гонки продуктовых тележек».

@vova.vova_90

♬ оригинальный звук - harisma000

«У меня собакачуть не улетела.. такой ветрище…» — поделились впечатлениями от непогоды зрители под одним из видео.

@nasty_chernyavskaya Главное не улететь#циклон #ветер#погода#ноябрь#беларусь🇧🇾 #тиктокдлясемьи #конюшняроднойдом ♬ оригінальний звук - Viktoriia _tory

Между тем, синоптики Белгидромета предупредили, что ветреная погода сохранится еще как минимум сутки: оранжевый уровень опасности на 3 ноября объявили для четырех областей:

Минской,

Гродненской,

Могилевской,

Витебской.

По данным синоптиков, днем на большей части территории страны западный ветер усилится до 15-20 м/с (до 72 км/ч). В Минске усиление ветра до 15-18 м/с (то есть до 65 км/ч) ожидается во второй половине дня.

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