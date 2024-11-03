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Истребители F-15 EX и F-35 делают ВВС Израиля непобедимыми

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  • Кристиана Д. Орр, The National Interest
  • 3.11.2024, 15:00
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Истребители F-15 EX и F-35 делают ВВС Израиля непобедимыми

Такая комбинация представляет собой особую ударную силу.

Израильские ВВС, имеющие богатый опыт применения F-15, могут пополнить свой парк новыми истребителями F-15EX Eagle II. Самолет F-15EX, обладающий расширенными возможностями универсального истребителя и «бомбовоза», станет ценным пополнением израильского флота F-35.

В совокупности эти два самолета они представляют собой ударную силу, которая обеспечит Израилю значительное преимущество перед региональными противниками, не имеющими самолетов пятого поколения.

Потенциал дорогого Eagle II для усиления превосходства Израиля в воздухе может оправдать инвестиции, тем более что история ВВС Израиля богата примерами успешной адаптации и обслуживания американских самолетов.

Почему Израилю нужен F-15EX в дополнение к F-35 на Ближнем Востоке

F-15EX Eagle II – это, по сути, последняя и самая лучшая версия двухместного F-15E Strike Eagle, который превосходен и как истребитель, и как «бомбовоз», он же штурмовик. Как с гордостью заявляет компания Boeing на своей информационной странице, посвященной Eagle II, «готовый к бою сразу после схода с конвейера, F-15EX – это самый доступный, надежный и быстрый способ обновить потенциал и расширить возможности парка тактических истребителей… Имея низкие эксплуатационные расходы по сравнению с другими истребителями, в четыре раза большую боевую нагрузку и вдвое большие запас топлива, дальность и скорость, F-15EX представляет собой современное решение, которое ВВС по всему миру могут внедрить в кратчайшие сроки».

Таким образом, возникает вопрос: теперь, когда Eagle II наконец-то официально поступил на вооружение ВВС США в июне этого года, будет ли он столь же хорошим выбором для ВВС Израиля? Мой короткий ответ – безоговорочное «Кен, адони (Да, сэр)!».

Позвольте рассказать вам, что к чему.

Долгие, счастливые отношения: история F-15 на службе ВВС Израиля

Прежде всего, речь идет о прецеденте. ВВС Израиля (сокращенно IAF) и серия F-15, которую они официально переименовали в «Раам [Гром]», имеют давние положительные отношения, начиная с 1977 года, когда истребитель выпускался его изначальным производителем – McDonnell Douglas, который в итоге слился с Boeing в 1997 году.

Согласно Всемирному справочнику современных военных самолетов (WDMMA), IAF располагают в общей сложности 58-ю F-15, 25-ю F-15I, 17-ю F-15C и 16-ю старыми F-15A.

И хотя Eagle – американская боевая птица, впервые в бою его «окровавили» не американцы, а израильтяне. По стечению обстоятельств, а может, и не совсем, в том же бою впервые использовался истребитель F-16 Fighting Falcon производства америкианских General Dynamics и Lockheed Martin: речь идет об операции «Опера», она же операция «Вавилон» – воздушном ударе 1981 года по ядерному реактору Осирак Саддама Хусейна.

Как я уже отмечал в одной из предыдущих статей, «7 июня 1981 года был брошен жребий. В 15:55 того же дня восемь самолетов F-16A ВВС США, каждый из которых нес по две неуправляемые 900-килограммовые бомбы Mk-84 (BLU-117) с отложенным взрывом, в сопровождении шести F-15A Eagle, обеспечивающих прикрытие сверху/истребительное сопровождение, отправились на выполнение своей роковой миссии. Они взлетели с ныне несуществующей авиабазы Эцион на Синайском полуострове… 14 из 16 бомб попали в купол и уничтожили реактор. В результате удара погибли десять иракских солдат и один французский инженер… Вся ударная группа IAF вернулась в Эцион, совершенно невредимая, в 7 часов вечера».

Хотя Eagle II, конечно, не дешев – 97 миллионов долларов за планер, что, по данным моего коллеги из National Interest Харрисона Касса, составляет 359520000 израильских шекелей по текущему курсу, – я полагаю, что ЦАХАЛ должен с легкостью себе его позволить. В конце концов, у Израиля уже есть 39 F-35, стоимость которых составляет 82,5 миллиона долларов, то есть 302,85 миллиона шекелей.

Кроме того, Eagle II унаследовал беспрецедентный боевой послужной список своих предков: непобедимое соотношение сбитий 104:0 в воздушных боях, хотя, честно говоря, только одно из этих сбитий было совершено F-15E. К тому же большинство поражений совершили не американские летчики на F-15, а, как вы уже догадались, израильские на F-15I.

Идеальное дополнение к F-35 Lightning II

Классический пример повторения истории: израильтяне первыми применили в бою F-15 в паре с F-16, и точно так же и Lightning II уже неоднократно успешно использовался ими в бою в паре с F-35I «Адир».

И точно так же, как ВВС США используют Eagle II поколения 4,5 в качестве временной меры для решения проблемы дефицита производства Lockheed F-22 Raptor пятого поколения, вызванного недальновидным решением тогдашнего министра обороны Боба Гейтса преждевременно свернуть эту программу в 2009 году, он может стать прекрасным дополнением к программе истребителей пятого поколения «Адир» для IAF. А поскольку ни у одного из крупнейших противников Израиля – Ирана и Сирии – нет истребителей пятого поколения, тандем F-15EX/F-35 станет для израильтян еще более мощным средством повышения эффективности в гонке за превосходство в воздухе на Ближнем Востоке.

А минусы будут?

Ну, есть такой маленький, пустяковый вопрос, как нашумевшие проблемы с безопасностью Boeing. Но, видя, как IAF удалось избежать ошибок в эксплуатации своих F-35, которые постоянно преследовали американские Lightning II, я предполагаю, что та же израильская смекалка пригодится и для F-15EX, если и когда эти боевые самолеты будут приобретены.

Кристиана Д. Орр, The National Interest

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