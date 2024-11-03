Выборы в США: в нескольких штатах военных привели в готовность

Выборы в США: в нескольких штатах военных привели в готовность15
- 3.11.2024, 15:17
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Из-за возможных беспорядков.
Силы нацгвардии США привели в готовность из-за возможных беспорядков на выборах президента. Военных подготовили в нескольких штатах.
Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что в преддверии возможных гражданских беспорядков в связи с президентскими выборами в штатах Вашингтон, Орегон и Невада национальная гвардия находится в готовности.
В Вашингтоне и Орегоне ранее зафиксировали случаи поджогов урн для голосования. Министерство внутренней безопасности США предупредило, что угрозы «избирательной инфраструктуре» остаются высокими.
Губернатор штата Орегон Тина Котек в пятницу, 1 ноября, заявила, что национальная гвардия готова, поскольку политические лидеры призывают к мирным протестам.
Губернатор штата Невада Джо Ломбардо на этой неделе также объявил, что 60 военнослужащих нацгвардии находятся в готовности «для подготовки к безопасному и спокойному дню выборов».