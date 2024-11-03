СМИ: Путин начал строить параллельный Крымский мост 1 3.11.2024, 15:25

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Появились данные спутниковой съемки.

Страна-агрессор Россия возле незаконного Крымского моста ведет строительство параллельной переправы, а также оборонительных сооружений. Российские оккупанты стремятся защитить «сакральный» мост диктатора Владимира Путина от ударов морских и других дронов, а также ракет.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер», ссылаясь на данные спутниковой съемки. Опубликованные кадры зафиксировали процесс строительства оборонительных сооружений у Керченского моста.

Вдоль северо-западной части моста со стороны Крыма видно строительство параллельного моста, а также оборонительных сооружений.

В юго-восточной части Керченского моста у Таманского полуострова также идет строительство.

«Россияне стремятся защитить мост от ударов морских дронов, БПЛА и ракет», – пишет «Крымский ветер».

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