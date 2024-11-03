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В Беларусь залетел очередной российский БПЛА

  • 3.11.2024, 15:33
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В Беларусь залетел очередной российский БПЛА

Его траекторию отследили в ВСУ.

Один российский беспилотник улетел в Беларусь с территории Украины, сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

«В ночь на 3 ноября 2024 года (с 17:30 2 ноября) враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской области, 96 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа с направлений Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск (РФ). Воздушную атаку отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

«По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 66 вражеских БПЛА в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. 27 вражеских беспилотников было потеряно локально, 1 БПЛА улетел в Беларусь», — проинформировали в ВС ВСУ.

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