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«С детства обожаю сырую очищенную картошку»

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  • 3.11.2024, 15:47
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«С детства обожаю сырую очищенную картошку»

Белорусы рассказали о своих пищевых привычках, которые шокируют окружающих.

Котлетка с пюрешкой, курица с рисом или борщ? Пф-ф-ф, скучно и для слабаков. Читатели признались Onlíner в своих необычных (а порой даже странных!) вкусовых пристрастиях. Предполагаем, что во время чтения этого текста кто-то из вас не раз скажет «Фу-у-у!», а кто-то сразу решит повторить.

Александра честно признается в том, что, как настоящая белоруска, обожает картошку — вот только, в отличие от типичных белорусов, сырую.

— С детства — лет с 3, а мне уже 26 — обожаю есть сырую очищенную картошку. Могу нарезать себе две-три картофелины и съесть как закуску.

Есть плюс: не надо париться с приготовлением блюда. Но есть и минус: когда чищу картошку, всегда приходится чистить больше, потому что какая-то часть съедается во время процесса.

Девушка вспоминает, что странная пищевая привычка стала следствием естественного детского интереса: мама режет овощи на суп — нужно все попробовать. И вкус картошки показался Александре таким же интересным, как и, например, моркови — а в чем между ними, собственно, разница?

— Сейчас для меня картошка — это альтернатива яблокам. Яблоки по вкусу мне не нравятся, но нравится, как они хрустят. А тут получилось два в одном: любимый хруст и приятный вкус — немного сладковатый, очень сочный.

Александра признается, что ее особенность всегда удивляет окружающих, которые постоянно спрашивают «А что, картошку разве можно есть сырой?» или «Как ты это ешь?!».

— Я всегда отшучиваюсь и говорю, что именно так должен питаться настоящий белорус. Муж тоже любит надо мной пошутить: мол, и ем мало, и к еде непридирчива — почистила пару картошин, и перекус готов.

Анна обожает сочетание сладкой и соленой еды и удивляется, почему окружающие часто бывают шокированы ее перекусами. Действительно, ну что странного в копченой колбасе или сале вприкуску с шоколадом?

Коллеги, зная об Аниных странностях, периодически балуют ее бутербродами — например, из батона, ветчины и шоколадной конфеты. И девушка от такого в искреннем восторге!

— Еще я обожаю сладкое мороженое с чипсами со вкусом краба. А недавним открытием для меня стали шпроты с гранатом: кладешь рыбку на поджаренный черный хлебушек, а сверху насыпаешь зерна граната — сочетание фантастическое.

Похожая странность замечена за Сергеем: он ест колбасу исключительно на… сладком печенье. Особенно рекомендует сервелат на классическом овсяном или «Юбилейном».

— А еще всегда к дружеским посиделкам готовлю закуску, которую некоторые даже пробовать не решаются, хотя на самом деле это очень вкусно. Нарезаю сыр чеддер, поливаю его медом и посыпаю молотым кофе. Не сам придумал, у Джейми Оливера подсмотрел! Просто друзья ничего не понимают в необычной еде.

Если для кого-то из вас молоко с пенкой или манка с комочками — это травмы из детства, смело пропускайте следующий абзац. Потому что в нем Ульяна будет рассказывать о том, как она не только обожает манку с комочками, но и делает их в каше намеренно.

— С манкой все сложилось случайно: маме часто приходилось быстро готовить мне еду, а манка — каша весьма требовательная. В маминой, конечно, были комочки. Я даже не знала, что должно быть по-другому, и просила маму готовить исключительно с ними. Кстати, младшая сестра до сих пор просит такую манку с комочками. Зато с ними кашу нужно жевать, а не просто глотать что-то вязкое. Мне нравится: если комочки не получаются сами собой, «делаю» их из большего количества крупы специально.

Денис рекомендует всем попробовать его любимое сочетание продуктов — молочный шоколад с горчицей.

— Звучит, может, неаппетитно, но такое сочетание сладкого и острого просто супер, — уверяет мужчина.

По его признанию, такой странный гастрономический шедевр родился в студенческие годы в общаге: с друзьями спорили, кто сможет съесть больше острой горчицы, Денис решил смягчить вкус тем, что попало под руку, — шоколадкой — и пришел в восторг.

Делимся секретом, который узнали от Дениса: путем многочисленных проб и ошибок он определил, что лучше всего для такого необычного «десерта» подходят «Аленка» и французская горчица. Русскую не берите: может быть чересчур остро.

Странная пищевая привычка Анны тоже уходит корнями в студенчество — именно тогда во время работы в McDonald’s коллеги научили ее есть соленую картошку фри с ванильным мороженым.

— Есть их нужно не вприкуску и уж тем более не друг за другом, а зачерпывая теплой соленой палочкой картошки мороженое из стаканчика — и в рот!

А Лиза из Минска признается, что обожает… лопухи и папоротник. Дело в том, что ее муж родом с Сахалина, а там салаты из этих растений — такое же привычное дело, как для белоруса вариант из помидоров и огурцов.

— Маринованные салаты из лопухов и папоротников — это просто нечто. Лопухи там не такие, как у нас, а размером с пляжный зонт, местные шинкуют их полые стебли и заправляют маслом и смесью приправ. Папоротник больше похож на наш, но в салат идут только молодые и тонкие стебельки без листьев.

Также Лиза рассказывает, что на праздничном столе ее дальневосточной родни всегда будут гребешки в майонезе с черным перцем и луком (такое же привычное блюдо, как для нас с вами оливье), а крабовый салат они едят исключительно из камчатского краба, а не из привычных нам «палочек».

Еще одна читательница Onlíner, Софья, признается, что ее странные пищевые привычки появились в период беременности. Ну кому из беременных хоть раз не хотелось чего-нибудь эдакого?

— Вторую половину беременности я провела в Китае и не могла спокойно пройти мимо фруктового лотка с дурианами. Мужу он «воняет», а мне очень нравятся и вкус, и запах — напоминает сочетание банана, клубники и мягкого сливочного сыра.

Там же и тогда же я полюбила «столетние» яйца. Это обычные яйца, которые обмазывают смесью из чая, золы и глины, а затем помещают в бескислородную среду (под землю) на срок от нескольких месяцев до года. За это время яйцо ферментируется, белок становится черным, как «стеклянный» камень обсидиан, а желток — голубовато-зеленым. На вкус все это напоминает сыр с голубой плесенью. С кинзой, уксусом и чесноком очень вкусно.

А еще во время беременности Софья открыла для себя более доступное в Беларуси сочетание — тушеной говядины или креветки со свежей клубникой.

— Клала ягоду на кусочек мяса или креветку и отправляла этот мини-бутерброд в рот. Родные посматривали искоса, конечно, а мне было ужасно вкусно. Я и после родов продолжила сочетать эти продукты — попробуйте!

Алексей сразу расставляет точки над «i»: сам он совершенно не относит себя к фанатам каких-то странных блюд, но его близкие почему-то считают иначе. Интересно почему.

— Всем кажется странным, что я просто обожаю всякие, как их называет моя жена, «кишки». Она-то ест только «нормальную» еду, а для меня действительно лучший деликатес — это свиная голова, уши, бычьи семенники и всякие субпродукты.

Это идет из детства: родители на все лето отправляли меня к бабушке в деревню, а она не сильно любила заморачиваться с приготовлением еды. В моем летнем дневном рационе чаще всего были яичница со шкварками, парное молоко с горбушкой свежего батона, и все это вприкуску с соленым салом и зеленым луком. Мне было вкусно и даже не надоедало.

Но иногда бабушка готовила деликатесы — например, тушила в чугунке в печке целую свиную голову. Ели ее с дедом несколько дней. Было очень вкусно, никакой брезгливости.

С тех пор я обожаю субпродукты: сердце, печень, легкое для меня вкуснее, чем мясо. Одно из самых любимых блюд — свиные уши.

Когда-то давно Алексей был в гостях и в разговоре признался, что обожает есть все необычное. Хозяйка сразу же достала из морозильника лоток с чем-то непонятным и вручила ему: мол, на, пробуй, а то больше никто не хочет. Оказалось, там были бычьи семенники.

— Приготовили дома с мамой — она, оказывается, пробовала их в детстве, было вкусно. Папа наотрез отказался, а я с удовольствием съел. Семенники и вправду получились вкусными: главное, правильно их приготовить и никому не говорить, что это на самом деле такое.

А Оксана признается нам, что ее мужу невероятно повезло: чтобы порадовать жену, ему достаточно… скупить в магазине всю петрушку.

— У меня, наверное, нездоровое пристрастие к петрушке: я съедаю до восьми упаковок в день! Такая привычка появилась в беременность — и вот уже почти на шесть лет осталась со мной.

Родные шутят, что, если я когда-нибудь стану шпионкой и буду жить на конспиративной квартире, меня вычислят по необычному всплеску спроса на петрушку в близлежащих магазинах.

Кассиры иногда удивляются, когда я покупаю целый сноп. Но странно это выглядит только в «чужих» магазинах — в ближайшем к дому вопросов уже не задают.

По словам Оксаны, она не раз признавалась в своем странном пищевом пристрастии врачам, но никто никогда не был против такого неуемного потребления петрушки.

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