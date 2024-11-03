Россияне своровали украинский военный хит и поют его прямо на украинском 4 3.11.2024, 15:58

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Видеофакт.

В социальных сетях активно обсуждают видео из России, на котором оккупанты исполняют украинский хит «За терриконами» на украинском языке, переделав его на свой лад.

Кадры, снятые одним из россиян на мобильный телефон, быстро распространились в Интернете.

На записи видно, как один из военнослужащих в экипировке пытается спеть песню на украинском, стремясь сохранить близость к оригиналу.

Очередное воровство со стороны России моментально отметили пользователи. На видео также обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский, который поделился фрагментом в своем Telegram-канале.

В комментарии к посту Казанский отметил, что процесс проникновения украинского языка в российское культурное пространство стал весьма заметен.

«Интересно, что, несмотря на постоянные утверждения о том, что украинского языка якобы не существует, его элементы все чаще появляются в России. Теперь уже дело дошло и до песен», - подчеркнул он.

Песня «За терриконами» стала настоящим хитом в Украине. Трек написал военный Михаил Стасула, известный как Миша Скорпион. Он посвятил эту песню своему погибшему побратиму. Текст песни военный писал прямо в окопе.

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