Неймар встретился с Соболенко в Эр-Рияде 5 3.11.2024, 16:05

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Известный бразильский футболист назвал белоруску королевой.

Бразильский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар поделился в Instagram совместной фотографией с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и написал в комментарии: «Рад был увидеться, королева».

Футболист посетил Итоговый турнир WTA, который проходит в Эр-Рияде.

Соболенко, занимающая первое место в мировом рейтинге, накануне выиграла первый матч турнира у олимпийской чемпионки Чжэн Циньвэнь — 6:3, 6:4. Также в группе с белоруской и китаянкой выступают итальянка Джасмин Паолини и Елена Рыбакина из Казахстана.

Неймар, один из самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes, больше года восстанавливался после тяжелой травмы колена и пока только раз вышел на поле в этом сезоне.

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