Неймар встретился с Соболенко в Эр-Рияде

Неймар встретился с Соболенко в Эр-Рияде5
- 3.11.2024, 16:05
- 1,508
Известный бразильский футболист назвал белоруску королевой.
Бразильский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар поделился в Instagram совместной фотографией с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и написал в комментарии: «Рад был увидеться, королева».
Футболист посетил Итоговый турнир WTA, который проходит в Эр-Рияде.
Соболенко, занимающая первое место в мировом рейтинге, накануне выиграла первый матч турнира у олимпийской чемпионки Чжэн Циньвэнь — 6:3, 6:4. Также в группе с белоруской и китаянкой выступают итальянка Джасмин Паолини и Елена Рыбакина из Казахстана.
Неймар, один из самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes, больше года восстанавливался после тяжелой травмы колена и пока только раз вышел на поле в этом сезоне.