Под Жабинкой аист решил зимовать дома 3.11.2024, 16:22

Что говорят об этом ученые.

В деревне Старое Село Жабинковского района Брестской области на зимовку остался аист, пишет «Вечерний Брест».

Птица не улетела со своими сородичами в Африку. Теперь сидит одна в гнезде. Переживет ли зиму, пока неизвестно.

Ученые утверждают, что случаи зимовки аистов в Беларуси нередки. Этому может быть несколько причин. Первая и самая распространенная – ослабленный организм птицы. Скорее всего, она инвазирована паразитами.

В рационе у этих пернатых много птиц и грызунов, которые могут переносить личинки. Старожилы вспоминают, что раньше, если аист подходил к жилищу за помощью, ему заливали в горло керосин. Это средство имеет хороший глистогонный эффект. Назавтра птица была бодра и здорова. Затем вставала на крыло и присоединялась к стае.

«Вторая причина, по которой красноклювый остался, – он мог быть очень поздним слетком, последним в выводке и элементарно недокормлен родителями. На «тренировочных» полетах он почувствовал, что не хватит сил», – отмечает завлабораторией Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик.

Каковы шансы выжить?

По словам ученого, у аиста немного шансов пережить зиму. Хотя они есть. Например, у птицы не будет проблем с едой. Охотясь вдоль мелиоративных каналов, он сможет получать необходимое количество энергии.

Только и сам аист может стать кормом для бродячих собак, лис и даже орлана-белохвоста.

Нередки случаи, когда птица приходит просить помощи у человека. Поэтому аист может перезимовать даже в сарае с курами и утками. Только покидать уютное жилище он потом не будет торопиться. Даже ели уйдет, будет наведываться за угощением.

Пару слов о привычках аистов

Ученые говорят, что аисты очень осторожны, они никогда не летят напрямую над морем.

«Белорусские птицы летят на юг вдоль Болгарии, Черноморского побережья, Босфора и Дарданеллы и сворачивают в Африку. Кстати, летят только большими стаями, в то время как журавль, серая цапля могут добираться на зимовку в одиночку», – отметил Виктор Демянчик.

А еще аисты прилетают из Африки уже «женатыми». Они ищут пару там, а в Беларусь летят, чтобы гнездиться.

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