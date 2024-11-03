Минское «Динамо» оказалось среди лидеров Европы по посещаемости матчей

Минское «Динамо» оказалось среди лидеров Европы по посещаемости матчей3
- 3.11.2024, 16:41
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Попало в топ-3 хоккейных клубов.
Минское «Динамо» стало третьим клубом Европы по посещаемости матчей, сообщила пресс-служба хоккейного клуба.
Так, минское «Динамо» оказалось в десятке наиболее посещаемых клубов Европы. Первую строчку рейтинга по этому показателю занял немецкий клуб «Кельнер Хайе», а на втором месте — швейцарский «Берн».
По итогам матчей в сентябре и октябре в среднем игры минского «Динамо» посещали 14 тысяч 251 болельщик. Что также является лучшим результатом среди всех клубов КХЛ.
У немецкого и швейцарского клубов - 17 349 и 15 391 зрителей на мачтах, соответственно.