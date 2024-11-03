Минское «Динамо» оказалось среди лидеров Европы по посещаемости матчей 3 3.11.2024, 16:41

1,286

Попало в топ-3 хоккейных клубов.

Минское «Динамо» стало третьим клубом Европы по посещаемости матчей, сообщила пресс-служба хоккейного клуба.

Так, минское «Динамо» оказалось в десятке наиболее посещаемых клубов Европы. Первую строчку рейтинга по этому показателю занял немецкий клуб «Кельнер Хайе», а на втором месте — швейцарский «Берн».

По итогам матчей в сентябре и октябре в среднем игры минского «Динамо» посещали 14 тысяч 251 болельщик. Что также является лучшим результатом среди всех клубов КХЛ.

У немецкого и швейцарского клубов - 17 349 и 15 391 зрителей на мачтах, соответственно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com