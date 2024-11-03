Запрет на поставки касается и РФ 5 3.11.2024, 16:48

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Тайвань объявил о прекращении поставок станков в Беларусь

Тайвань прекратил поставки станков в Беларусь и РФ, объявило Министерство экономики.

Ведомство напомнило, что с 8 марта этого года ужесточило экспортные ограничения, запретив экспорт в Беларусь и РФ 77 наименований станков, включая электроэрозионные станки, обрабатывающие центры, токарные, фрезерные и шлифовальные станки.

Кроме того, власти увеличили более чем в 15 раз, до 1 млн тайваньских долларов (более $31,3 тыс.), размер штрафа за первичное нарушение санкций, введенных против Минска и Москвы.

Кроме того, министерство ведет «активную разъяснительную работу» с производителями, призывая их контролировать поставки конечному пользователю. Экспортеры обязаны гарантировать, что товары не будут поставляться в Россию и Беларусь через третьи страны.

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