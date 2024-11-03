закрыть
3 ноября 2024, воскресенье, 18:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Запрет на поставки касается и РФ

5
  • 3.11.2024, 16:48
  • 3,986
Запрет на поставки касается и РФ

Тайвань объявил о прекращении поставок станков в Беларусь

Тайвань прекратил поставки станков в Беларусь и РФ, объявило Министерство экономики.

Ведомство напомнило, что с 8 марта этого года ужесточило экспортные ограничения, запретив экспорт в Беларусь и РФ 77 наименований станков, включая электроэрозионные станки, обрабатывающие центры, токарные, фрезерные и шлифовальные станки.

Кроме того, власти увеличили более чем в 15 раз, до 1 млн тайваньских долларов (более $31,3 тыс.), размер штрафа за первичное нарушение санкций, введенных против Минска и Москвы.

Кроме того, министерство ведет «активную разъяснительную работу» с производителями, призывая их контролировать поставки конечному пользователю. Экспортеры обязаны гарантировать, что товары не будут поставляться в Россию и Беларусь через третьи страны.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский