Запрет на поставки касается и РФ

Запрет на поставки касается и РФ5
- 3.11.2024, 16:48
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Тайвань объявил о прекращении поставок станков в Беларусь
Тайвань прекратил поставки станков в Беларусь и РФ, объявило Министерство экономики.
Ведомство напомнило, что с 8 марта этого года ужесточило экспортные ограничения, запретив экспорт в Беларусь и РФ 77 наименований станков, включая электроэрозионные станки, обрабатывающие центры, токарные, фрезерные и шлифовальные станки.
Кроме того, власти увеличили более чем в 15 раз, до 1 млн тайваньских долларов (более $31,3 тыс.), размер штрафа за первичное нарушение санкций, введенных против Минска и Москвы.
Кроме того, министерство ведет «активную разъяснительную работу» с производителями, призывая их контролировать поставки конечному пользователю. Экспортеры обязаны гарантировать, что товары не будут поставляться в Россию и Беларусь через третьи страны.