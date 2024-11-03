В Саудовской Аравии выпал снег

В Саудовской Аравии выпал снег2
- 3.11.2024, 17:16
- 3,552
Фотофакт.
Снег покрыл некоторые районы Саудовской Аравии. Об этом 3 ноября пишет Khaleej Times.
Отмечается, что, начиная с прошлой среды, сильные дожди, сопровождавшиеся большим количеством града, обрушились на некоторые части региона Аль-Джауф. В субботу 2 ноября снегопад покрыл горные районы.
Сильные дожди также вызвали водопады с гор. Издание пишет, что влага пойдет на пользу долинам Эль-Джауфа, известным своими сезонными полевыми цветами весной, такими как лаванда, хризантема, и большим количеством ароматических растений.