В Саудовской Аравии выпал снег 2 3.11.2024, 17:16

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Фотофакт.

Снег покрыл некоторые районы Саудовской Аравии. Об этом 3 ноября пишет Khaleej Times.

Отмечается, что, начиная с прошлой среды, сильные дожди, сопровождавшиеся большим количеством града, обрушились на некоторые части региона Аль-Джауф. В субботу 2 ноября снегопад покрыл горные районы.

Сильные дожди также вызвали водопады с гор. Издание пишет, что влага пойдет на пользу долинам Эль-Джауфа, известным своими сезонными полевыми цветами весной, такими как лаванда, хризантема, и большим количеством ароматических растений.

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