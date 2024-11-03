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Воины полка Калиновского «минусуют» россиян из гранатометов МК-19 и H&K GMG в Харьковской области

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  • 3.11.2024, 17:21
  • 1,306
Воины полка Калиновского «минусуют» россиян из гранатометов МК-19 и H&K GMG в Харьковской области

Филигранная точность.

Военные ГУР продолжают ликвидировать оккупантов в Харьковской области. Живую силу РФ они «минусуют» с помощью гранатометов МК-19 и H&K GMG.

Об этом сообщает ГУР.

«Филигранная точность — воины полка Калиновского уничтожают российских оккупантов огнем из МК-19», - говорится в сообщении.

По данным разведки, воины полка имени Кастуся Калиновского ликвидируют оккупантов в Харьковской области.

«На видео — атмосферные кадры филигранной огневой работы расчетов автоматических станковых гранатометов МК-19 и H&K GMG», - добавили в ГУР.

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