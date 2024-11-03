Воины полка Калиновского «минусуют» россиян из гранатометов МК-19 и H&K GMG в Харьковской области

Воины полка Калиновского «минусуют» россиян из гранатометов МК-19 и H&K GMG в Харьковской области1
- 3.11.2024, 17:21
- 1,306
Филигранная точность.
Военные ГУР продолжают ликвидировать оккупантов в Харьковской области. Живую силу РФ они «минусуют» с помощью гранатометов МК-19 и H&K GMG.
Об этом сообщает ГУР.
«Филигранная точность — воины полка Калиновского уничтожают российских оккупантов огнем из МК-19», - говорится в сообщении.
По данным разведки, воины полка имени Кастуся Калиновского ликвидируют оккупантов в Харьковской области.
«На видео — атмосферные кадры филигранной огневой работы расчетов автоматических станковых гранатометов МК-19 и H&K GMG», - добавили в ГУР.