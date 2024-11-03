Выборы в Молдове: власти заявили об организованном подвозе избирателей на участки 6 3.11.2024, 17:29

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Людей транспортируют из РФ в Беларусь.

Полиция Молдовы зафиксировала «организованную транспортировку избирателей» на избирательные участки во время второго тура президентских выборов. Это касается голосования как на территории страны, так и за рубежом, сообщает Prima Sursă.

Указывается, что власти страны расследуют и собирают доказательства воздушной транспортировки избирателей из России в ряд стран. В частности, в Беларусь, Азербайджан и Турцию.

Власти призывают граждан в случае обнаружения таких нарушений сообщать о них в Единый национальный центр экстренных вызовов (номер 112). Подчеркивается, что меры предпринимаются для «защиты целостности избирательного процесса».

Напомним, 3 ноября в Молдове проходит второй тур президентских выборов. Проевропейский президент Мая Санду противостоит поддерживаемому пророссийской партией кандидату Александру Стояногло.

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