Белорусский футболист вошел в тройку лучших снайперов чемпионата Казахстана 1 3.11.2024, 17:31

Николай Сигневич забил 10 мячей в составе «Атырау».

32-летний форвард Николай Сигневич из «Атырау» в этом сезоне действует выше всяких похвал.

В очередном матче чемпионата Казахстана его команда на выезде обыграла «Жетысу» — 2:0.

Оба гола у гостей забил белорусский нападающий Николай Сигневич. Сначала он открыл счет в середине первого тайма, а затем в компенсированное время реализовал пенальти.

Это уже 10-й гол Сигневича в 23 матчах нынешнего чемпионата. Таким образом, за тур до окончания дистанции он всерьез претендует за первенство в списке снайперов. Столько же, 10 мячей, на счету Ислама Чеснокова из «Тобола». Лидерство же удерживает Жуан Паулу из «Кайрата».

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