Белорусский футболист вошел в тройку лучших снайперов чемпионата Казахстана

Белорусский футболист вошел в тройку лучших снайперов чемпионата Казахстана1
- 3.11.2024, 17:31
Николай Сигневич забил 10 мячей в составе «Атырау».
32-летний форвард Николай Сигневич из «Атырау» в этом сезоне действует выше всяких похвал.
В очередном матче чемпионата Казахстана его команда на выезде обыграла «Жетысу» — 2:0.
Оба гола у гостей забил белорусский нападающий Николай Сигневич. Сначала он открыл счет в середине первого тайма, а затем в компенсированное время реализовал пенальти.
Это уже 10-й гол Сигневича в 23 матчах нынешнего чемпионата. Таким образом, за тур до окончания дистанции он всерьез претендует за первенство в списке снайперов. Столько же, 10 мячей, на счету Ислама Чеснокова из «Тобола». Лидерство же удерживает Жуан Паулу из «Кайрата».