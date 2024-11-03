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В Крыму упала российская ракета

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  • 3.11.2024, 17:40
  • 3,504
В Крыму упала российская ракета

Разрушен дом.

Российская ракета в воскресенье, 3 ноября, упала на территории оккупированного Крыма. Она попала в дом.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

Как отмечается, россияне запустили ракету из Симферопольского района Крыма около 12:55. В это время в южных областях Украины была объявлена воздушная тревога.

«Крымский ветер» сообщает, что запущенная российская ракета упала в селе Скворцово Симферопольского района.

«Разрушен дом на ул. Терешковой. Район оцеплен полицией и ФСБ. Других подробностей пока нет», - говорится в сообщении.

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