В Крыму упала российская ракета

В Крыму упала российская ракета3
- 3.11.2024, 17:40
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Разрушен дом.
Российская ракета в воскресенье, 3 ноября, упала на территории оккупированного Крыма. Она попала в дом.
Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».
Как отмечается, россияне запустили ракету из Симферопольского района Крыма около 12:55. В это время в южных областях Украины была объявлена воздушная тревога.
«Крымский ветер» сообщает, что запущенная российская ракета упала в селе Скворцово Симферопольского района.
«Разрушен дом на ул. Терешковой. Район оцеплен полицией и ФСБ. Других подробностей пока нет», - говорится в сообщении.