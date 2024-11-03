Один из районов Испании спасла от наводнения древнеримская плотина 1 3.11.2024, 17:50

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Конструкция была возведена во второй половине I века нашей эры при императоре Августе.

Муниципалитет Альмонасид-де-ла-Куба в провинции Сарагоса избежал наводнения благодаря построенной около 2 тыс. лет назад плотине, сообщает газета El Español.

Издание опубликовало видео с работой плотины. Конструкция отводит потоки воды в сторону от населенного пункта. Расположение в муниципалитете этой плотины позволило избежать жертв и разрушений из-за подъема воды, отмечает El Español.

Конструкция была возведена во второй половине I века нашей эры при императоре Августе. Она является самой высокой из сохранившихся древнеримских плотин в мире. В последующие годы ее частично перестраивали, в III веке плотина некоторое время была заброшена.

Almonacid de la Cuba aliviando lo bestia. https://t.co/WskiMiZWQe pic.twitter.com/L7Y5yrs2iF — Isaac Moreno Gallo (@imorenogallo) October 30, 2024

В конце октября на юге и востоке Испании начались наводнения из-за вызывающего дожди метеорологического явления DANA. Больше всего от подъема воды пострадали Валенсия и ее окрестности. В результате удара стихии погибли минимум 214 человек, более 200 человек пропали.

В связи с произошедшим правительство страны объявило трехдневный траур, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала случившееся европейской трагедией и пообещала оказать Испании поддержку.

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