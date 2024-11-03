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Что и почем можно купить на сельхозярмарке у Дворца спорта

  • 3.11.2024, 18:14
Что и почем можно купить на сельхозярмарке у Дворца спорта

«Геркулес» и «Шекспир» за 14,90 и хурма дешевле клюквы.

Возле столичного Дворца спорта в эти выходные проходила сельскохозяйственная ярмарка «Мінскі кірмаш». Об ассортименте и ценах рассказало агентство «Минск-Новости».

Как отмечает издание, самый ходовой товар на ярмарке — овощи. Так картофель можно приобрести большими сетками или на развес. Цена приемлемая — от 1,10 до 2 рублей. По словам продавцов, самые популярные сорта у белорусов — «Королева Анна», «Мадейра», «Коломбо».

Морковка обойдется немного дешевле — рубль за кило, примерно такая же стоимость у свеклы. Белокочанную капусту в среднем отдают за 1,30. Цветная капуста и брокколи выросли в цене по сравнению с сентябрем. Сейчас их продают за 7 и 10 рублей соответственно. А вот 500-граммовое ведерко квашенной капусты стоит от 3 рублей.

Небольшие баклажаны и крупные кабачки можно найти за 5 и 2 рубля соответственно. Стоимость перцев у всех продавцов разнится: одни предлагают за 5,50, другие — от 7. Грунтовые сорта обойдутся дешевле — 3−4 рубля за кг.

Выбор томатов уже не такой большой, как в начале осени, но предложений хватает, причем не только классических красных, но и желтых. Средняя цена — от 5 рублей, а это дешевле, чем в магазинах города. Что касается белорусских огурцов, то представлено их немного. Стоимость умеренная — 3,54 за кг.

А вот разнообразие лука поражает. Самый дешевый — красный: 2,5 рубля за килограмм. Его собратья других сортов обойдутся дороже: «Геркулес», «Шекспир», «Штутгартер», «Сеншу елоу» отдают за 14,90, а «Штутгартер ризен» и «Княжич» — за 9,50 рубля.

Есть на ярмарке белая и черная редьки по 5 рублей. За килограмм фасоли придется выложить от 9 рублей. Тыкву продают немногие, но ее стоимость примерно такая же, как и в магазинах, — 3−5 рублей за кг.

Из фруктов на ярмарке в основном сливы и яблоки. Их отдают за 6 и 2−3 рубля соответственно. Можно найти и груши, но значительно дороже — от 8. Из экзотики — хурма от 8,99 за кг. Почти по такой же цене продается беларусская клюква — от 9 рублей за килограмм.

Широко представлен на ярмарке мед урожая 2024 года. Стоимость доступная — от 5 рублей в зависимости от объема тары. Например, кило майского продают за 9−13, лесного — за12, гречишного или донникового — за 13, липового — за 15, верескового — за 18 рублей.

Что касается зелени, то выбор тут невелик. За 100 грамм укропа, зеленого лука, петрушки и салата нужно отдать 2 рубля.

Кроме того, работают торговые точки, где реализуют мясо, рыбу, кондитерские изделия и не только. Сборы из лекарственных трав с добавлением ягод, полезных экстрактов обойдутся в 3−5 рублей.

Как ранее заявляли в Мингорисполкоме, при благоприятных погодных условиях ярмарки будут проходить по выходным до 1 декабря.

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