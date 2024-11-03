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Как выглядел Минск в Х веке

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  • 3.11.2024, 18:23
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Как выглядел Минск в Х веке

Объясняют историки.

Исследования ученых в археологическом комплексе на Менке раскрывают новые факты белорусской истории, заявил БелТА директор Института истории НАН Вадим Лакиза.

В частности, он рассказал, как выглядело поселение на этом месте в X веке. Это был город, укрепленный стенами высотой 6–7 м.

«Некоторые клети были украшены зооморфными фигурами… В некоторые срубы дубовые были включены клыки кабана – это языческий обряд. Значит, город строился до крещения Руси, затем был и христианский период», – пояснил историк.

Также по результатам исследований можно предположить, что в древнем поселении был деревянный храм.

«Он не сохранился, но погребальные комплексы, которые найдены, в то время, в древнерусский период, находились рядом с храмом», – пояснил Лакиза.

Минск старше, чем мы думаем

Археологи все чаще говорят о том, что столица Беларуси минимум лет на 75 старше своих 957.

Выяснилось, что древний Минск появился на реке Менке, а лишь затем был перенесен на место слияния Свислочи и Немиги.

И этот «первый» город зародился в 990-е годы.

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