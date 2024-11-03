Как выглядел Минск в Х веке

Как выглядел Минск в Х веке1
- 3.11.2024, 18:23
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Объясняют историки.
Исследования ученых в археологическом комплексе на Менке раскрывают новые факты белорусской истории, заявил БелТА директор Института истории НАН Вадим Лакиза.
В частности, он рассказал, как выглядело поселение на этом месте в X веке. Это был город, укрепленный стенами высотой 6–7 м.
«Некоторые клети были украшены зооморфными фигурами… В некоторые срубы дубовые были включены клыки кабана – это языческий обряд. Значит, город строился до крещения Руси, затем был и христианский период», – пояснил историк.
Также по результатам исследований можно предположить, что в древнем поселении был деревянный храм.
«Он не сохранился, но погребальные комплексы, которые найдены, в то время, в древнерусский период, находились рядом с храмом», – пояснил Лакиза.
Минск старше, чем мы думаем
Археологи все чаще говорят о том, что столица Беларуси минимум лет на 75 старше своих 957.
Выяснилось, что древний Минск появился на реке Менке, а лишь затем был перенесен на место слияния Свислочи и Немиги.
И этот «первый» город зародился в 990-е годы.