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Испанцы, пережившие наводнение, забросали грязью королевскую чету и чиновников

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  • 3.11.2024, 18:27
  • 6,996
Испанцы, пережившие наводнение, забросали грязью королевскую чету и чиновников

Видео.

Группа испанцев, которые пережили смертоносное наводнение, бросались грязью и выкрикивали оскорбления в адрес короля Испании Фелипе VI и его жены, а также испанских чиновников, которые 3 ноября впервые посетили один из наиболее пострадавших городов — Пайпорт.

Об этом сообщает El Dario.

Королевская чета в сопровождении правительственных чиновников, в том числе премьер-министра Педро Санчеса, пытались поговорить с местными жителями, но разъяренные люди, среди которых было много молодежи, выкрикивая «Убийцы!», «Прочь!», «Мы уже мертвы», «Педро Санчес, сукин сын» и бросали в чиновников грязью.

Полиция развернула зонтики, чтобы защитить монархов и чиновников, но это не помогло. Источник издания в исполнительной власти заявил, что премьера Санчеса эвакуировали после того, как он получил удар палкой в спину.

Монархи некоторое время оставались в пострадавшем районе, пытаясь успокоить ситуацию и поговорить с людьми, но через два часа из-за напряженной ситуации визит пришлось приостановить.

Люди были возмущены тем, что официальный визит состоялся только через шесть дней после катастрофы, а помощь задержалась. Также они спрашивали, почему ничего не было сделано, чтобы избежать трагедии.

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