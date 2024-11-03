Испанцы, пережившие наводнение, забросали грязью королевскую чету и чиновников 9 3.11.2024, 18:27

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Группа испанцев, которые пережили смертоносное наводнение, бросались грязью и выкрикивали оскорбления в адрес короля Испании Фелипе VI и его жены, а также испанских чиновников, которые 3 ноября впервые посетили один из наиболее пострадавших городов — Пайпорт.

Об этом сообщает El Dario.

Королевская чета в сопровождении правительственных чиновников, в том числе премьер-министра Педро Санчеса, пытались поговорить с местными жителями, но разъяренные люди, среди которых было много молодежи, выкрикивая «Убийцы!», «Прочь!», «Мы уже мертвы», «Педро Санчес, сукин сын» и бросали в чиновников грязью.

‼️ Lanzan objetos y fango al rey a su llegada a Paiporta: “¡Asesinos!”https://t.co/WdBMbvISwd pic.twitter.com/GAwqOnZuWz — elDiario.es (@eldiarioes) November 3, 2024

Полиция развернула зонтики, чтобы защитить монархов и чиновников, но это не помогло. Источник издания в исполнительной власти заявил, что премьера Санчеса эвакуировали после того, как он получил удар палкой в спину.

#ÚLTIMAHORA | Tensión en la visita de los Reyes a las zonas afectas por la DANA: vecinos tiran barro al paso de la comitiva > https://t.co/dAnG2qb9hP pic.twitter.com/MLulO7tuNX — Informativos Telecinco (@informativost5) November 3, 2024

Монархи некоторое время оставались в пострадавшем районе, пытаясь успокоить ситуацию и поговорить с людьми, но через два часа из-за напряженной ситуации визит пришлось приостановить.

"¡A ti no te falta agua... y la gente aquí muriéndose!": así han increpado a los reyes, a Sánchez y a Mazón a su llegada a Paiporta https://t.co/WdBMbvISwd pic.twitter.com/kW4ci59HKt — elDiario.es (@eldiarioes) November 3, 2024

Люди были возмущены тем, что официальный визит состоялся только через шесть дней после катастрофы, а помощь задержалась. Также они спрашивали, почему ничего не было сделано, чтобы избежать трагедии.

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