Можно ли украсить заднее стекло автомобиля наклейками?6
- 3.11.2024, 19:09
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Ответили в ГАИ.
Минчанка поинтересовалась, можно ли в честь радостного события, например, в честь рождения сына, наклеить на заднее стекло автомобиля соответствующую запись «Спасибо за сына!». Не вызовет ли это проблем с законом и с ГАИ? Что ответили на это в милиции, пишет «Минск-Новости».
«Наклейки, которые не предусмотрены Правилами дорожного движения, запрещены и могут стать причиной привлечения к административной ответственности», - ответил участковый инспектор Октябрьского РУВД г. Минска Алексей Пюро.
В пункте 194.13 ПДД указано, что запрещается участие в дорожном движении транспортного средства с внешне видимыми наклейками (изображениями). Исключение составляют:
опознавательные знаки (например, «Шипы», «Инвалид по слуху», «Учебное транспортное средство», «Ограничение скорости», «Отличительный знак BY» и иные, предусмотренные в приложении № 5 Правил дорожного движения);
трафареты автомобиля оперативного назначения;
рекламная информация;
информации о принадлежности машины организации (ИП).
Получается, что размещение на машине надписи «Спасибо за сына!» запрещено.
Согласно ч. 2 ст. 18.11 управление транспортным средством с несоблюдением условий, при наличии которых Правилами дорожного движения запрещено его участие в дорожном движении, влечет наложение штрафа в размере до одной базовой величины (1 базовая величина - Br40).
Это не только неправильно с точки зрения ПДД, но и небезопасно для окружающих и самого владельца машины: отвлекает от управления автомобилем и закрывает обзор.