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Футболисты «Реала» недовольны игрой Мбаппе

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  • 3.11.2024, 19:19
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Футболисты «Реала» недовольны игрой Мбаппе

В Мадриде хотят больше действий в обороне от француза.

Некоторые футболисты «Реала» недовольны действиями на поле нападающего команды Килиана Мбаппе, сообщает Relevo.

По информации источника, это связано с тем, что француз недостаточно отрабатывает в обороне.

Игроки обратили внимание на тот факт, что в матче против «Барсы» Мбаппе пробежал всего 8 км.

В команде хотят, чтобы Килиан был самокритичным и понял, что отрабатывать в обороне тоже важно.

Напомним, 25-летний Килиан подписал с «Реалом» контракт нынешним летом до 2029 года.

По сообщениям СМИ, за один сезон один из лучших футболистов мира будет зарабатывать 15 млн евро за сезон. На его счету восемь голов и два ассиста в 14 играх за «бланкос».

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